Sony pensó que PlayStation estaba destinado al fracaso por esta razón, pero Ken Kutaragi le demostró lo contrario

A lo largo de los años, PlayStation se ha posicionado como una de las compañías de videojuegos más populares y con mayor presencia en toda la industria. Su historia de éxito pudo haber sido muy diferente, pues simplemente pudo no haber ocurrido por una decisión de Sony.

Ken Kutaragi, expresidente de Sony Interactive Entertainment y pieza fundamental para la creación de PlayStation, estuvo presente en Tokyo Game Show 2024. Durante el evento, profundizó un poco en una historia que ya es conocida: Sony no confiaba en el futuro de PlayStation y creía que estaba destinado al fracaso.

Entérate: El PS5 Pro del 30.° aniversario se agota al instante y acaparadores lo revenden a más de $97,000 MXN

Video relacionado: El nuevo PlayStation Plus

Ken Kutaragi recuerda que Sony no confiaba en el éxito de PlayStation

Ken Kutaragi, uno de los genios detrás de la creación de PlayStation

PlayStation llegó al mercado en una época donde Nintendo dominaba y otras compañías habían sucumbido en su intento por conservar su lugar en la industria. Durante años, el movimiento de Sony se vio como una estrategia riesgosa, pero ahora está claro que rindió muy buenos frutos.

Actualmente, la marca está posicionada en un lugar privilegiado de la industria, a pesar de sus recientes fracasos. Durante el evento japonés, Ken Kutaragi afirmó que Sony dudaba en entrar al negocio de los videojuegos y que no veía con buenos ojos a PlayStation.

“Queríamos compartir la pasión. Queríamos conocer sus expectativas y lo que no esperaban, así que queríamos escucharles. Así que visitamos docenas de empresas, si no cientos, visitamos a muchos creadores de juegos. Fue un gran momento. No estaban interesados. Simplemente dijeron: 'No lo hagan. Había muchas empresas y ninguna tuvo éxito. Van a fracasar'. Eso es lo que nos dijeron”, comentó el exdirectivo de Sony.

Pese a la postura de la compañía y de algunos estudios de la industria, Kutaragi y su equipo no se dieron por vencidos. El también llamado padre de PlayStation fue el responsable de conceptualizar y desarrollar la primera consola de Sony, que se convirtió en un éxito en 1994 gracias a su atractivo catálogo de juegos, sus prestaciones técnicas y su precio.

Kutaragi también fue fundamental para llamar la atención de importantes desarrolladores, garantizar grandes juegos para el sistema y ofrecer llamativos exclusivos a los jugadores. Su trabajo fue igual de importante durante la era del PS2 y PS3, generaciones que sirvieron para posicionar a la marca donde está ahora.

Por si te lo perdiste: Gratis: PlayStation consiente a los fans de The Last of Us con geniales regalos por tiempo limitado

Busca todas las noticias relacionadas con PlayStation en este enlace.

Video relacionado: PlayStation y Xbox en riesgo

Fuente