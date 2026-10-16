En los últimos años, las aplicaciones fraudulentas se convirtieron en un problema muy serio en las principales tiendas digitales de los dispositivos móviles. La Google Play Store de Android no es ajena a las apps falsas que intentan engañar a los usuarios, y recientemente se descubrió un clon descarado de WhatsApp que ya logró tomarle el pelo a miles de personas.

Dicho programa ya acumula medio millón de descargas, pues logró posicionarse en la tienda de Android. Si bien se desconoce si representa alguna amenaza para los datos y la privacidad de los usuarios, lo mejor será tomar las precauciones correspondientes para evitar una estafa. A continuación, compartiremos cómo distinguirlo.

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Imitación de WhatsApp se hace pasar por la app real y engaña a miles de personas

Este clon peligroso de la aplicación de Meta sigue disponible, según los últimos informes. Esto quiere decir que las personas despistadas aún pueden descargarlo por accidente al creer que se trata del programa real, lo que no es difícil al tener en cuenta que el imitador hizo un gran trabajo para disfrazar el engaño.

El clon de WhatsApp proviene de un desarrollador llamado “Agment Assets sallu”, y actualmente es la única app disponible desde esa cuenta. El primer paso para distinguir la app fraudulenta es, precisamente, revisar el nombre del creador. Si no coincide con el de Meta, es una imitación.

La aplicación falsa también se llama “WhatsApp Messenger”, igual que la contraparte real. Actualmente no tiene calificación de usuarios, y se cree que utiliza el programa de acceso anticipado de Google Play para deshabilitar las reseñas públicas y evitar que las personas publiquen sus puntuaciones.

Ante la ausencia de calificaciones, es más probable que las personas caigan en la estafa. Tampoco ayuda el hecho de que el clon aparece primero como resultado patrocinado en las búsquedas de la tienda digital, lo que hace ayuda a que el engaño descarado pase desapercibido.

La ficha de la aplicación fraudulenta también imita al pie de la letra la página de la app real, pues incluso utiliza las mismas capturas de pantalla, textos descriptivos e iconos. La imitación se publicó en septiembre de 2026 en la Play Store de dispositivos móviles, y desde entonces ya ha acumulado más de 500,000 descargas.

Precisamente, ese es otra característica a tener en cuenta para distinguir el clon. El programa real de WhatsApp tiene más de 10,000 millones de descargas, cuenta con más de 246 millones de reseñas y presume la insignia “Elección del editor”; cualquier software que carezca de esos elementos, es una falsificación que quiere engañar a los usuarios.

Advierten sobre una aplicación falsa muy parecida a WhatsApp que ya engañó a 500,000 usuarios

Play Store se llena de apps falsas y clones peligrosos

Por ahora, se desconoce si Google tomará medidas en contra de la imitación de WhatsApp. Lo cierto es que los usuarios empiezan a perder la paciencia, ya que las aplicaciones falsas predominan en la Play Store y poco a poco se convierten en un problema muy serio que podría tener graves consecuencias en la seguridad de las personas.

Esta misma semana, también se dio a conocer el caso de un clon de Google Chrome. La aplicación, desarrollada por Hizbartech, se posicionó en los primeros puestos de los resultados de búsqueda mediante campañas de publicidad. Durante su breve tiempo disponible, consiguió más de 100,000 descargas.

Al igual que como sucedió con el caso de WhatsApp, el imitador de Chrome replicaba las imágenes y descripciones oficiales para hacerse pasar como la aplicación real. Google eliminó la falsificación poco después, pero estos incidentes demuestran la facilidad con la que los desarrolladores no verificados pueden publicar apps engañosas en la tienda digital.

Recordamos que muchas de esas aplicaciones se utilizan para robar datos personales, incluidas contraseñas, credenciales bancarias, archivos, fotografías, etcétera. Es importante verificar la información antes de descargar cualquier software o app en la Google Play Store.

Imitador de Google Chrome consiguió más de 100,000 descargas

Pero cuéntanos, ¿alguna vez caiste en una estafa por culpa de una app falsa? Déjanos leerte en los comentarios y comparte tu experiencia.

Encontrarás más información sobre las últimas actualizaciones de WhatsApp si visitas esta página.

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