WhatsApp continúa actualizando sus requisitos de compatibilidad y esto significa que algunos celulares antiguos podrían quedarse sin acceso a la aplicación durante los próximos meses. Si tienes un dispositivo con varios años de antigüedad, conviene revisar qué versión del sistema operativo utiliza.

De acuerdo con información del Centro de Ayuda de WhatsApp, la aplicación requiere actualmente Android 6.0 o una versión posterior. En el caso de los iPhone, se admiten dispositivos con iOS 15.1 o versiones posteriores, aunque a partir del 30 de noviembre de 2026 el requisito será iOS 15.5 o superior.

Esto no significa que todos los modelos antiguos de la lista vayan a perder WhatsApp automáticamente. Lo importante es determinar si el celular puede ejecutar la versión de Android o iOS que exige la aplicación.

¿Qué celulares podrían quedarse sin WhatsApp en octubre?

Entre los equipos Android que podrían quedar fuera de la compatibilidad se encuentran varios modelos antiguos de Samsung, Motorola, LG y Sony.

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Motorola

Moto G de primera generación

Moto E de primera generación

LG

Optimus G

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F7

Lucid 2

Nexus 4

G2 Mini

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Estos modelos corresponden a equipos que podrían no alcanzar el requisito mínimo de Android 6.0. Sin embargo, tener uno de estos celulares no significa necesariamente que WhatsApp vaya a dejar de funcionar de inmediato: la compatibilidad depende de la versión del software instalada y de si el dispositivo puede actualizarse.

¿Qué iPhone dejarán de tener WhatsApp?

En el caso de Apple, el punto importante también es la versión del sistema operativo.

Los iPhone que no puedan actualizarse a iOS 15.5 eventualmente perderán el soporte de WhatsApp. El cambio será especialmente relevante a partir del 30 de noviembre de 2026, cuando la aplicación únicamente admitirá dispositivos con iOS 15.5 o una versión posterior.

Por eso, antes de asumir que un iPhone antiguo perderá WhatsApp, es importante comprobar qué versión de iOS tiene instalada y si existe una actualización disponible.

WhatsApp dejará de funcionar en los celulares HTC, Samsung, iPhone, LG, Motorola y Sony más antiguos

¿Cómo saber si mi celular seguirá teniendo WhatsApp?

La manera más sencilla de comprobarlo es revisar la versión del sistema operativo de tu dispositivo.

En Android, entra a:

Ajustes → Acerca del teléfono → Versión de Android

Si tu celular puede actualizarse a Android 6.0 o una versión posterior, podrá cumplir con el requisito de compatibilidad señalado por WhatsApp.

En iPhone, puedes revisar la versión instalada desde:

Configuración → General → Información → Versión de iOS

Si existe una actualización disponible, puedes instalarla para comprobar si tu dispositivo puede cumplir con los requisitos actuales de WhatsApp.

¿Qué puedo hacer si mi celular ya no es compatible con WhatsApp?

Antes de cambiar de dispositivo, conviene realizar una copia de seguridad de tus chats. WhatsApp recomienda conservar una copia para evitar perder conversaciones, fotografías, videos y documentos al migrar la cuenta a otro teléfono.

Además, la aplicación puede mostrar notificaciones y recordatorios cuando el sistema operativo de un dispositivo está próximo a dejar de ser compatible.

Así que si tienes uno de estos celulares, no significa necesariamente que tengas que cambiarlo de inmediato. Primero revisa qué versión de Android o iOS utiliza y, sobre todo, si todavía puede recibir una actualización compatible con WhatsApp.

¿Tienes alguno de estos celulares? Cuéntanos en los comentarios si todavía utilizas WhatsApp en él.

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