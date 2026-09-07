WhatsApp es una popular aplicación de mensajería instantánea, y es una de las opciones más utilizadas por usuarios de todo el mundo. Su éxito recae en el hecho de que recibe con bastante regularidad actualizaciones que corrigen errores, mejoran la estabilidad y agregan más características. Precisamente, una nueva herramienta ya está disponible.

Dicha función inédita permitirá a millones de usuarios pagar las facturas de más de 22,000 servicios desde la app en dispositivos móviles, lo que promete facilitar algunos trámites. Ya está disponible, pero hay una mala noticia: por el momento, sólo se lanzó en un país y se desconoce si llegará a más regiones.

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WhatsApp estrena función que permite pagar facturas de miles de servicios y apps

A través de una publicación en su sitio web oficial, Meta anunció el lanzamiento de esta nueva característica, ya disponible en dispositivos con sistemas iOS y Android. Dicha función permite a los usuarios pagar las facturas de más de 22,000 proveedores de servicios, todo esto sin salir de la aplicación.

Según el anuncio, esta herramienta pretende facilitar la búsqueda, la gestión y el pago de facturas domésticas y servicios públicos.

El cobro de las facturas se realizará a través de la red Bharat Connect (BBPS), que incluye electricidad, gas, agua, seguros, tarjetas de crédito y pagos de préstamos. Al final, los 22,722 emisores de facturas se dividirán en un total de 30 categorías.

Al usar esta herramienta, las personas podrán gestionar las facturas de su hogar, oficina y familia bajo un solo proveedor. Además, las categorías más utilizadas aparecerán automáticamente en la página principal de la aplicación de WhatsApp.

Con esta función, los usuarios podrán pagar las facturas de los servicios públicos de forma segura con tan solo enviar un mensaje, y ni siquiera es necesario abandonar la aplicación para completar el trámite o ver todos los detalles.

Para iniciar el proceso, basta con pulsar el icono con forma de rupia que aparece en la parte superior de la pantalla, consultar los pagos disponibles y seleccionar el método de cobro predilecto.

Los usuarios pueden seleccionar una categoría y el proveedor del servicio en cuestión. Una vez hecho eso, deben ingresar la información de su cuenta y revisar el monto final a pagar antes de concretar el proceso. Se puede pagar con tarjeta de crédito, débito e incluso UPI.

WhatsApp ya permite pagar facturas de miles de servicios con su nueva función

¿La función de pago de factura de WhatsApp llegará a México y Latinoamérica?

Todo esto suena genial, pero hay una noticia decepcionante: por el momento, esta característica inédita sólo está disponible en India. De hecho, la herramienta se basa en las funciones de pago de WhatsApp que ya se ofrecen en dicho país y que permiten recargar teléfonos, comprar billetes para el transporte público y acceder a servicios gubernamentales.

Arun Srinivas, director general y responsable nacional de Meta en India, explica que el objetivo del equipo es eliminar las complicaciones de darle seguimiento a las fechas de vencimiento de los servicios y las aplicaciones. “Queremos que pagar una factura por WhatsApp sea tan fácil como enviar un mensaje”, comentó.

Meta sólo anunció el lanzamiento de esta función para India, y tristemente no reveló si existe la intención de llevar esta herramienta a México, Latinoamérica, Estados Unidos u otras regiones. Deberemos esperar para descubrir si esta característica se integrará en más regiones en un futuro próximo.

WhatsApp se caracteriza por recibir nuevas mejoras a través de actualizaciones de sistema. A principios de este año, se lanzó una función que permite a los usuarios eliminar los mensajes leídos para aumentar la privacidad y seguridad.

WhatsApp recibe muchas actualizaciones con bastante regularidad

Pero cuéntanos, ¿te gustaría pagar tus facturas desde la aplicación de mensajería instantánea? Déjanos leerte en los comentarios.

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