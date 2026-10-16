A pesar de sus tropiezos iniciales, Cyberpunk 2077 se ha consolidado como una franquicia con millones de fans en todo el mundo. CD Projekt RED aprovechará esto para llevar su universo futurista y distópico al cine, con una adaptación live-action que hará en colaboración con Paramount Pictures.

Aún es muy pronto para conocer información sobre la producción, el reparto y la fecha de lanzamiento de la cinta, pero el estudio ya reveló los primeros detalles sobre la película de Cyberpunk 2077. Gracias a esto, sabemos que CD Projekt RED tomará riesgos creativos y una decisión que podría dividir la opinión de sus fans.

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Película de Cyberpunk 2077 no estará basada en el videojuego de CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 tuvo un lanzamiento desastroso, pero eso no le impidió a CD Projekt RED retomar el buen camino y demostrar el enorme potencial de su franquicia futurista. Ahora, el universo de la saga se expandirá con una película live-action que será producida por Lorenzo di Bonaventura, conocido por su trabajo en Transformers y G.I. Joe.

CD Projekt RED no quiere dar un paso en falso con este importante proyecto, que promete llevar a Cyberpunk 2077 a nuevas audiencias, rumbo al lanzamiento de su esperada secuela. Por ello, tomará en cuenta las enseñanzas de Cyberpunk: Edgerunners, anime de Netflix que ofreció a los fans una historia diferente a la del videojuego de 2020.

Michał Nowakowski, director ejecutivo de la desarrolladora, habló recientemente de los desafíos que implica la adaptación. En entrevista con PAP Biznes (vía Polygon), confirmó algo que podría dividir la opinión de sus jugadores: la película live-action no será una adaptación de Cyberpunk 2077.

“Por el momento, sólo podemos decir que definitivamente no queremos hacer una adaptación cinematográfica del juego”, declaró Nowakowski. Su enfoque es repetir la fórmula de Cyberpunk: Edgerunners y ofrecer una historia original ambientada en el universo de la saga.

“Queremos contar una historia ambientada en el universo de Cyberpunk, pero no será una adaptación literal de la historia del juego”, añadió el creativo. Esto implica que la película live-action probablemente se enfoque en personajes diferentes a V, Johnny Silverhand, Jackie Welles, Judy Alvarez, entre otros.

Película de Cyberpunk 2077 no será una adaptación 1:1 del videojuego

El anime de Cyberpunk volverá pronto con más historias originales

Cyberpunk: Edgerunners fue un enorme éxito, al grado de que salvó la reputación del videojuego luego de su caótico lanzamiento. Por ello, no es una sorpresa saber que el anime volverá pronto con una nueva temporada. Los nuevos capítulos se estrenarán en Netflix el próximo 20 de octubre y prometen una historia sumamente interesante.

Kai Ikarashi se encargó de dirigir la temporada 2 de la serie, mientras que Kanno Ichigo fungió como diseñador de personajes. Hugo Bartosz Sztybor y Masahiko Otsuka, creadores de la historia de la primera temporada, están de regreso junto con el estilo inconfundible de Studio TRIGGER.

El anime presentará a nuevos personajes, como Weak Kingsley, un edgerunner veterano que ha perdido su reputación. La historia se enfocará en Roman Carax, un joven aficionado del cine que quiere documentar la realidad de Night City. Lo hará acompañado de D, Talia Yang y otros personajes que se sumarán al universo de Cyberpunk 2077.

Los fans del anime podrán regresar a Cyberpunk: Edgerunners muy pronto

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