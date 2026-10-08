Tras su accidentado lanzamiento en 2020, Cyberpunk 2077 tomó un camino de redención que terminó con la franquicia en todo lo alto, una secuela en desarrollo y varios proyectos alternos.

El anime de Netflix, Cyberpunk: Edgerunners, fue un éxito y su segunda temporada está en producción. Los planes no terminan ahí y hoy se reveló que también se prepara una película live action inspirada en la saga y su mundo distópico.

Aunque no hay detalles a profundidad, la primera tanda de información es esperanzadora pues la acción y el estilo visual futurista estarán garantizados ya que el filme estará a cargo de Lorenzo di Bonaventura, productor de franquicias de cine como Transformers y G.I. Joe.

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Revelan película live action de Cyberpunk 2077: estos serán los responsables de la producción

Si hay un videojuego al que todo le puede salir bien en su adaptación a cine, ese es Cyberpunk 2077. Esto porque el título de CD Projekt RED tiene un concepto Cyberpunk y el género antecede a los videojuegos en otros medios como el cine y la literatura.

De acuerdo con un reporte exclusivo de Deadline, Paramount cerró un trato para la producción de una película live action de Cyberpunk 2077.

El proyecto será producido por Lorenzo di Bonaventura, productor con gran experiencia en las películas de Transformers y G.I. Joe.

Asimismo, se reveló que CD Projekt RED también formará parte de la producción, no prestarán solamente la franquicia. Se sabe que la compañía polaca es celosa y cuidadosa con sus IP y procuran que todas las producciones sean obras de calidad.

¿Keanu Reeves saldrá en la película de Cyberpunk 2077?

La revelación de la película de Cyberpunk 2077 no cuenta con más detalles, solo los que hay en cuanto a la compañía, la producción y que el estudio de videojuegos será parte del proyecto.

Sin embargo, ya encendió la especulación sobre la posibilidad de que Keanu Reeves interprete el mismo papel que tiene en el juego. En este caso, se trata de Johnny Silverhand, miembro de una banda de rock de Night City y un saboteador de las corporaciones que controlan la ciudad en el futuro.

La presencia del actor en el videojuego encendió el hype en su momento y se considera una de las mejores decisiones que ha tomado una compañía al considerar talento actoral de Hollywood para el desarrollo de un videojuego.

Por el momento, no hay ventana de estreno para la película live action de Cyberpunk 2077.

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