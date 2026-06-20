Han pasado casi 6 años desde el lanzamiento de Cyberpunk 2077, pero en CD Projekt RED aún recuerdan las consecuencias de uno de los estrenos más polémicos en la historia reciente de los videojuegos. De hecho, la compañía cree que todavía no completa su proceso de redención ante parte de la comunidad.

Durante una reciente entrevista, Michał Nowakowski, codirector ejecutivo de CD Projekt RED, habló sobre el impacto que tuvo el accidentado debut del RPG futurista y reconoció que algunos jugadores perdieron la confianza en el estudio de forma permanente.

“No estoy 100% convencido de que hayamos completado todo nuestro arco de redención. Estoy convencido de que perdimos la confianza de algunas personas de forma indefinida, y eso es algo justo”, comentó el directivo.

CD Projekt RED espera que The Witcher 4 ayude a recuperar la confianza de los jugadores

El lanzamiento de Cyberpunk 2077 en diciembre de 2020 dañó seriamente la reputación del estudio polaco. Aunque el juego tuvo un enorme éxito comercial, los problemas técnicos, errores, fallos visuales y constantes cierres afectaron especialmente a las versiones de PlayStation 4 y Xbox One.

Con el paso de los años, CD Projekt RED lanzó múltiples actualizaciones que transformaron la experiencia. Actualmente, Cyberpunk 2077 es considerado por muchos como uno de los RPG más sólidos del mercado y ya supera los 35 millones de copias vendidas.

Aun así, Nowakowski considera que todavía queda trabajo por hacer para reconstruir la relación con algunos jugadores.

“Espero que podamos recuperarla, si no con The Witcher 4, entonces con lo que venga después”, afirmó.

La crisis de Cyberpunk 2077 cambió a CD Projekt RED

El ejecutivo también explicó que la complicada situación obligó al estudio a evolucionar internamente.

Según sus palabras, la experiencia dejó un equipo más experimentado y preparado para enfrentar desafíos de gran escala, algo que esperan reflejar en sus próximos proyectos.

Por otro lado, dejó claro que la compañía no busca convertirse en un estudio que publique grandes juegos cada año. Aunque cuentan con planes a largo plazo para seguir expandiendo sus franquicias, la prioridad seguirá siendo desarrollar títulos ambiciosos sin saturar el mercado.

Actualmente, CD Projekt RED trabaja en varios proyectos importantes, incluyendo The Witcher 4, un remake del primer The Witcher y Cyberpunk 2, secuela del RPG futurista que ya entró en fase de preproducción.

Mientras tanto, los fans de Geralt de Rivia también podrán esperar nuevo contenido para The Witcher 3, pues una expansión sorpresa llamada Songs of the Past está prevista para 2027.

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