Konami cumplió un sueño de sus fans con Castlevania: Belmont’s Curse, la más reciente entrega de su franquicia que regresa tras años sin un nuevo juego. Evil Empire, encargados del título, están satisfechos con los resultados y recientemente hablaron de uno de sus mayores logros: los protagonistas de esta aventura.

En una entrevista reciente, varios desarrolladores del estudio celebraron lo atractiva que es Rose Belmont y demás personajes del nuevo Castlevania. Están tan orgullosos de sus diseños, que propusieron la creación de un premio en The Game Awards para los protagonistas más “calientes” de los videojuegos. Asimismo, celebraron los fanarts atrevidos que la comunidad ha creado con sus personajes.

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Creadores de Castlevania: Belmont’s Curse presumen lo atractivo de sus personajes

Desde hace algunos años, en la industria hay un intenso debate sobre la representación de la belleza en los videojuegos. Las conversaciones más recientes se centran en la aparición de protagonistas que muchos jugadores califican como “poco atractivos”. Incluso, hay quienes opinan que las grandes compañías, como PlayStation, están sacrificando el atractivo de sus personajes para transmitir un mensaje social.

En medio de esta discusión, Evil Empire decidió celebrar lo atractivo que son los personajes femeninos y masculinos de Castlevania: Belmont’s Curse. En una charla con Fall Damage (vía Games Radar), el estudio habló sobre los fanarts subidos de tono que hay de Rose Belmont, Trevor Belmont, Carmilla y demás personajes que se ganaron el corazón de muchos jugadores.

Sandro Bordier, diseñador principal del juego, se mostró orgulloso de las creaciones de los fans y aceptó que los protagonistas de Castlevania: Belmont’s Curse son atractivos. Explicó que los diseñaron así de manera intencional para que fueran llamativos para los fanáticos de la saga.

“Sí, sabemos que algunos personajes son atractivos. En realidad, es una elección. Es una cuestión de estilo. Estamos muy orgullosos de ello. Sinceramente, nos alegraron mucho las reacciones de los fans respecto a los personajes que se revelaron. El equipo puso mucho empeño en diseñarlos de una manera que gustara a los fans”, señaló Bordier.

Bérenger Dupre, director de marketing del estudio, también se mostró entusiasmado con el arte erótico que la comunidad ha creado. Recalcó que no tienen problemas con ese tipo de contenido, pues entienden que los fans se sienten atraídos por su diseño de personajes. Incluso, sugirió que The Game Awards debería tener un premio para reconocer a los protagonistas más sexys de los videojuegos.

“Siempre es divertido ver los dibujos de los fans porque sabemos lo importantes y queridos que son estos personajes para ellos. Y estamos intentando crear historias nuevas y originales con ellos, así que siempre es bastante estresante, y por ahora la recepción es muy, muy emotiva”, concluyó Dupre.

El futuro de Castlevania parece garantizado

Konami ha tenido un éxito considerable al revivir franquicias que estaban en el olvido. El ejemplo perfecto es Silent Hill, que ahora apostará por más proyectos originales luego del éxito del remake de su segunda entrega. Castlevania se mantuvo vigente con relanzamientos y colecciones de títulos clásicos, pero todo indica que su futuro ahora también está garantizado.

Isao Taniguchi, productor de la franquicia de cazavampiros, insinuó recientemente que no pasarán otros 10 años sin nuevos títulos de Castlevania. De hecho, Konami sugirió hace poco que una colección con algunos títulos 3D de la saga podría lanzarse en el futuro, pero el proyecto aún no está confirmado.

En agosto de este año, Hideki Hayakawa, presidente de Konami, se mostró satisfecho con el resurgimiento que han tenido Metal Gear, Silent Hill y Castlevania con sus más recientes proyectos, así que seguirán demostrando su apoyo a las IP.

Los fans tendrán Castlevania para rato luego del lanzamiento de Belmont's Curse

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