Pese a haber pasado por una etapa oscura años atrás, Konami ha logrado reivindicarse con el regreso de series muy queridas. Castlevania es una que sufrió varios años en el olvido, pero al parecer la compañía quiere evitar que pase por lo mismo.

Sin contar Haunted Castle Revisited (nueva versión de Haunted Castle) como parte de la Castlevania Dominus Collection y el próximo a debutar Castlevania: Belmont’s Curse, la última gran entrega de la serie, Castlevania: Lords of Shadow 2, data de 2014 y no fue precisamente buena, lo cual quizá hizo que Konami dejara descansar la saga de videojuegos un buen rato.

No obstante, la franquicia apareció en otros videojuegos gracias a colaboraciones, precisamente en Dead Cells, Vampire Survivors, V Rising y hasta Super Smash Bros. Ultimate, lo cual da cuenta de la importancia de la serie pese al descuido de Konami. Fuera de los videojuegos, la serie incluso triunfó en Netflix como serie animada.

¿Castlevania regresó para quedarse?

Konami es consciente de ello y en una reciente entrevista con Famitsu el productor de la serie Isao Taniguchi reconoció que cada vez hay menos jugadores de la saga por obvias razones y que precisamente eso fue en parte lo que motivó el lanzamiento de Castlevania: Belmont’s Curse.

“El desarrollo de este juego surgió en parte por una sensación de crisis, ya que el número de personas que juegan Castlevania ha disminuido”, confesó Taniguchi. “Cada vez hay más gente que ha oído hablar de él, pero nunca lo ha jugado”.

Cuando fue cuestionado sobre el futuro de la serie, el productor expresó en ese sentido que si desarrollaron un nuevo juego de Castlevania la intención es sacar la saga de la inactividad, insinuando que no deberíamos esperar otros 10 años para que lancen otro título.

Konami insinúa futuro alentador para Castlevania (imagen: Konami)

No obstante, Taniguchi advirtió que todavía no saben como se desarrollará esto, pero reafirmó que quieren mantener este impulso de alguna manera.

Luego de ver con lo que ha logrado con sus franquicias insignia Silent Hill y Metal Gear, no debería haber duda sobre su capacidad para lograrlo también con Castlevania. Hasta ahora, Konami ha hecho algo similar con Castlevania, pues ha intentado llegar a jugadores modernos con el lanzamiento de colecciones de títulos viejos.

Recientemente la compañía anuncio que regalaría el juego que lo comenzó todo con motivo de los 40 años de la serie y algo que llamó la atención en el video conmemorativo es que una secuencia sugiere que Konami bien podría estar preparando una colección más que incluiría Curse of Darkness, Lament of Innocence y Lords of Shadow para complementar la Castlevania Advance Collection, la Castlevania Anniversary Collection, la Castlevania Dominus Collection y Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood.

Konami podría estar preparando una colección más de Castlevania (imagen: Konami)

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