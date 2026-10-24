Dispatch sigue conquistando jugadores y ahora se prepara para dar el salto a dispositivos móviles. AdHoc Studio confirmó que su aventura de comedia y superhéroes llegará a iOS y Android muy pronto.

Lo mejor de todo es que los interesados tendrán una oportunidad de oro para probarlo cuando llegue en diciembre próximo.

Dispatch llegará a celulares con sus primeros episodios gratis

La versión para dispositivos móviles permitirá disfrutar los primeros 4 episodios de Dispatch sin costo. Quienes quieran continuar con la aventura completa podrán desbloquear el resto del contenido por $19.99 USD.

Por ahora, el estudio indicó que el prerregistro estará disponible próximamente en la App Store y Google Play. Así que los jugadores interesados tendrán que esperar un poco más para asegurar su acceso a esta versión que llegará oficialmente el 9 de diciembre.

Cabe mencionar que el lanzamiento móvil ampliará la disponibilidad de una aventura que debutó originalmente el 22 de octubre de 2025 en PlayStation 5 y PC, a través de Steam. Posteriormente, llegó a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el 29 de enero pasado, mientras que las versiones para Xbox Series X|S y PC mediante Microsoft Store debutaron el 29 de julio de este año.

El juego recibió 2 modos nuevos para su Edición Deluxe

Las novedades no terminan con el anuncio para celulares. AdHoc Studio también lanzó una actualización gratuita para los propietarios de la Edición Deluxe, que incorpora 2 modos pensados para quienes quieren conocer más sobre la producción del juego.

El primero es Commentary Mode, una modalidad que incluye más de 16 horas de comentarios del elenco y el equipo de desarrollo. Entre los participantes se encuentran Aaron Paul, Laura Bailey y Erin Yvette, quienes comparten detalles y perspectivas sobre su trabajo en esta aventura.

La segunda incorporación es Storyboard Mode, que permite recorrer el juego completo mediante los animáticos originales de los storyboards. De esta manera, los jugadores pueden descubrir cómo se veía la historia durante sus primeras etapas de desarrollo y comparar ese material con la experiencia final.

Si tienes la edición estándar, también puedes acceder a estas novedades mediante una mejora a la Edición Deluxe por $10.99 USD.

¿Te gustaría jugarlo en tu celular o prefieres disfrutarlo en consola o PC? ¿Qué te parece la idea de conocer los detalles de su producción con estos nuevos modos? Cuéntanos en los comentarios.

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