Super Mario Galaxy: La Película conquistó la taquilla durante su recorrido en cines, aunque tuvo dificultades para convencer a los críticos y la audiencia general. A pesar de las reseñas negativas, logró cautivar a los fans de los videojuegos. Y sí, muy pronto más personas podrán ver este proyecto animado en Netflix y sacar sus propias conclusiones.

El filme de Illumination y Universal Pictures ya se encuentra en formato digital y forma parte del catálogo de una plataforma de streaming, pero su disponibilidad es muy limitada. Por suerte, muy pronto se unirá a uno de los servicios más populares y se podrá ver sin costo adicional con la membresía.

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Super Mario Galaxy: La Película se estrenará en Netflix en noviembre de 2026

La cinta inspirada en los videojuegos de Nintendo llegó a los cines de la mayoría de los países del mundo el pasado 1 de abril de 2026. Si bien de inmediato recibió críticas muy negativas debido a su trama simplona y ritmo innecesariamente frenético, tuvo una buena recepción entre los fans de la franquicia.

Super Mario Galaxy: La Película recaudó miles de dólares en su primera semana de estreno, y terminó su trayectoria por la cartelera con un total de más de $1000 millones de dólares. En este momento es uno de los estrenos más taquilleros de 2026, por detrás de gigantes como Spider-Man: Brand New Day, The Odyssey, Toy Story 5 y Michael.

Tras conquistar el cine de Estados Unidos y otros países, el filme protagonizado por Chris Pratt, Charlie Day, Jack Black, Brie Larson y Anya Taylor-Joy se estrenó oficialmente en formato digital el pasado 19 de mayo de 2026. Actualmente, se puede comprar y rentar en Prime Video, YouTube y otras plataformas.

La película animada producida por Illumination también se incorporó a Peacock el 30 de julio de 2026, y hasta la fecha ese es el único servicio de streaming que permite ver la cinta sin costo adicional. Eso está por cambiar, pues en cuestión de semanas se incorporará al catálogo rotativo de Netflix.

De acuerdo con información de What’s on Netflix, portal que se encarga de dar cobertura a todos los nuevos estrenos de la plataforma, Super Mario Galaxy: La Película debutará en el servicio el próximo 29 de noviembre de 2026 en Estados Unidos. Por ahora, se desconoce cuándo se unirá a la librería del programa de paga en LATAM y otras regiones.

El medio ya demostró ser sumamente fiable, así que es muy probable que el reporte sea preciso. Además, un estreno para finales del próximo mes coincide con el patrón de otros estrenos de Universal Pictures, que suelen tener un periodo de exclusividad Peacock, un servicio exclusivo de Estados Unidos, antes de llegar a Netflix y otras plataformas.

Super Mario Galaxy: La Película llegará a Netflix el 29 de noviembre de 2026, pero sólo en Estados Unidos

¿Cuándo llegará Super Mario Galaxy: La Película en México y Latinoamérica?

Al momento de escribir estas líneas, Netflix aún no se pronuncia sobre el estreno internacional de Super Mario Galaxy: La Película en streaming. Así pues, deberemos permanecer atentos.

What’s on Netflix recuerda que la plataforma de streaming y Universal Pictures tienen un acuerdo de licencia que consiste en un periodo inicial de 4 meses de exclusividad en Peacock, seguido de 10 meses de disponibilidad en Netflix. Los últimos estrenos de Illumination, incluida la primera entrega de Super Mario Bros., siguieron el mismo calendario.

Si bien las previsiones iniciales apuntaban a que la secuela llegaría a Netflix a principios de diciembre, ahora el estreno está fijado para el lunes 30 de noviembre de 2026 en Estados Unidos. Pero, ¿qué sucede con Latinoamérica y otras regiones? La situación es complicada.

El medio especializado señala que los derechos de transmisión internacional de las películas de Illumination se rigen por calendarios regionales independientes. En regiones como Australia, Corea del Sur y Bélgica, se prevé que el debut tenga lugar entre octubre y noviembre de este año.

En el caso de Latinoamérica, Europa continental y Asia-Pacifico, se espera que Super Mario Galaxy: La Película se estrene entre 2027 y 2029. Esta información aún no está confirmada, así que habrá que esperar para descubrir cuándo llega la adaptación animada a nuestro país.

Vale la pena recordar que Super Mario Bros. La Película de 2023 se estrenó en 2025 a través de Netflix en LATAM. Es probable que, cuando la secuela llegue al servicio, también incluya doblaje latino.

La película animada de Super Mario Galaxy aún no tiene fecha de estreno en streaming para Latinoamérica

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