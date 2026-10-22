YouTube es una de las plataformas preferidas de miles de usuarios, pues permite ver millones de videos largos y cortos. Naturalmente, mucho contenido deja que desear y es de mala calidad. Los espectadores pueden mostrar su rechazo con el clásico botón de Dislike; sin embargo, parece que la compañía prepara cambios en ese frente.

El botón de “No me gusta” es la opción más sencilla que tienen los usuarios a su disposición para expresar que un video no fue de su agrado. Si bien el medidor dejó de ser visible para todo el público, los creadores aún pueden ver esa métrica para conocer cuáles son los contenidos que más resuenan con su audiencia.

Pero ver el número de Dislikes podría ser más difícil próximamente, pues la comunidad reveló que el botón desapareció en la plataforma. La compañía ya respondió a estos informes, y explicó la razón detrás de la ausencia de esa característica básica.

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El botón de Dislike desaparece de YouTube

En los días recientes, múltiples usuarios de redes sociales y foros empezaron a informar un cambio curioso en la interfaz general de YouTube. Según los reportes, el nuevo diseño oculta el botón de “No me gusta”, pues en la pantalla principal sólo es posible ver los controles de Like junto a las funciones de “Compartir” y “Guardar”.

Entonces, ¿eso significa que los Dislikes desaparecieron de la plataforma? No necesariamente. En realidad, dicho botón sólo se esconde detrás del menú desplegable al que se acceder al dar clic en el ícono de 3 puntos que aparece justo abajo del reproductor del video.

Por el momento, el cambio en la interfaz sólo está presente en la versión de escritorio, pues el diseño antiguo permanece sin ajustes en la aplicación para dispositivos móviles y Smart TV. Eso sí, parece que solamente algunas personas de ciertos países pueden ver la nueva versión.

En nuestro caso, YouTube muestra los Likes y Dislikes en el mismo lugar de siempre. Aun así, numerosas personas informaron que el botón de “No me gusta” desapareció de la interfaz, e incluso compartieron capturas de pantalla y clips que muestran el nuevo diseño de la plataforma.

Otras personas explican que sólo pueden ver el botón de “Me gusta” junto con su correspondiente contador, mientras que el Dislike está fuera de la vista.

Ese ajuste en la forma en que se presentan estos botones generó dudas en la comunidad, y algunos youtubers ya alzaron la voz. “Como creador de contenido, quiero saber qué quiere y qué no quiere ver la gente. Incluso desde un punto de vista analítico personal, sin que fueran públicos, pude hacerme una idea de lo que la gente piensa del vídeo”, dijo un usuario.

El botón de "Dislike" desapareció para algunos usuarios de la plataforma de YouTube

Google responde las dudas y explica por qué desapareció el botón de “No me gusta”

En un comunicado para el medio Dexerto, Google finalmente rompió el silencio y explicó qué es lo que sucede. Según la compañía, el cambio sólo afecta a los videos que los usuarios suben ellos mismos y “no a todos los videos que se ven en la plataforma”. También negó que estuviera en proceso de probar un nuevo diseño para el sitio web.

“No probamos la opción de ocultar el botón de Dislike en Youtube para los usuarios. Implementamos una nueva interfaz para los creadores en sus propios vídeos subidos, donde el botón de ‘No me gusta’ se encuentra detrás del menú de 3 puntos y, como siempre, pueden consultar el número total en Studio, junto con otras estadísticas”, comentó la empresa.

Por el momento, se desconoce hasta qué punto se prueba la interfaz rediseñada. También es un misterio si YouTube tiene planes de implementar este cambio de forma permanente y de una manera generalizada.

Google eliminó el contador público de Dislikes en noviembre de 2021, una decisión que pretendía reducir los ataques dirigidos a creadores de contenido. Casi 5 años después, la comunidad ya se acostumbró a la ausencia. Eso sí, hay quienes afirman que dicho medidor debería ser visible para ayudar a detectar videos mediocres.

YouTube no eliminará el botón de No me gusta, y Únicamente lo cambiará de lugar para los creadores de contenido

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