Falta muy poco para la llegada de Dragon Quest Monsters: The Withered World y los monstruos serán los protagonistas de una nueva aventura que te permitirá demostrar qué tan bueno eres para formar equipos.

Square Enix y TOSE compartieron nuevos detalles de la nueva entrega de la saga que contará con varias actividades para disfrutar tanto en línea como sin conexión a Internet, por lo que te invitamos a seguir leyendo para conocerlos.

Enfréntate a monstruos gigantes con jugadores de todo el mundo

Después de avanzar en la historia, podrás acceder a diferentes modalidades en línea. Una de las más llamativas son los combates cooperativos, donde unirás fuerzas con otros entrenadores para derrotar monstruos gigantes. Habrá misiones diarias y eventos especiales protagonizados por criaturas de Dragon Quest con recompensas para quienes consigan la victoria.

Estas actividades tendrán 3 niveles de dificultad para adaptarse a la fuerza de tu equipo. También podrás comunicarte con tus compañeros mediante mensajes predeterminados y mejorar el daño del grupo con habilidades de curación y apoyo.

Además, conseguirás huevos de monstruo como recompensa, los cuales podrán eclosionar para incorporar nuevas criaturas a tu colección.

El juego también tendrá combates clasificatorios, partidas privadas con reglas personalizables y la Wranglers Society, un espacio donde podrás enfrentar a los equipos de otros jugadores. Las victorias en este último modo te darán acceso a una ruleta con premios, objetos y medallas.

Asimismo, habrá una tienda en línea cuyo inventario cambiará según el día y tu progreso, por lo que siempre habrá novedades para canjear.

La Battle Arena te permitirá competir sin conexión

Si prefieres jugar sin depender de otros usuarios, Dragon Quest Monsters: The Withered World incluirá una Battle Arena completamente offline. Bianca y Nera descubrirán este lugar al visitar el castillo de Witherwood, donde podrás participar en torneos para demostrar quién es el mejor entrenador del reino.

La arena ofrecerá combates normales y enfrentamientos conjuntos, ambos con 7 categorías de dificultad, desde G hasta A. En los encuentros regulares tendrás que ganar 3 batallas para completar cada categoría.

Un modo roguelike te exigirá ganar 50 combates consecutivos

La gran novedad será Wrangler’s Gauntlet, un modo que desbloquearás al avanzar más en la historia. Aquí recibirás una selección de monstruos que cambiará en cada intento y tendrás que formar un equipo capaz de ganar 50 combates consecutivos.

Después de cada victoria podrás modificar monstruos para fortalecer tu grupo y gastar los puntos obtenidos en una tienda con objetos útiles. Como los rivales y las criaturas disponibles cambiarán en cada partida, tendrás que adaptar tu estrategia constantemente. Eso sí, los monstruos y objetos que consigas en este modo no podrán utilizarse durante la aventura principal.

Dragon Quest Monsters: The Withered World debutará el 3 de diciembre para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC, mediante Steam y Microsoft Store.

¿Te gustaría probar el nuevo modo roguelike o prefieres los combates cooperativos contra monstruos gigantes? ¿Qué criatura de la franquicia te gustaría sumar a tu equipo? Cuéntanos en los comentarios.

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