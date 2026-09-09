Nintendo Direct septiembre 2026: resumen con todas las noticias, anuncios y avances del evento enfocado en Nintendo Switch 2Por Pedro Pérez Cesari el
Nintendo compartió algunos de los lanzamientos que están en camino para su consola híbirda
Después de un rato de tenernos esperando, Nintendo por fin celebró un nuevo Nintendo Direct, el evento en el que anuncia nuevos juegos y novedades relacionadas con lanzamientos para sus consolas, en este caso, Nintendo Switch 2.
Si por alguna razón no pudiste ver el evento, aquí te dejamos un resumen con las novedades más importantes que Nintendo presentó en el Nintendo Direct de septiembre de 2026.
¿Comenzamos? ¡Vamos con eso!
Monster Hunter Wild ya tiene fecha para Nintendo Switch 2
El evento comenzó con novedades de uno de los third-party más importantes para Nintendo Switch 2: Capcom.
Para empezar, Capcom anunció que Monster Hunter Wilds para Nintendo Switch 2 ya tiene fecha de lanzamiento. Será el 4 de diciembre cuando esté titulo esté disponible.
Asimismo, se confirmó que contará con todas las actualizaciones hasta la fecha, así como un modo multijugador para jugar con tus amigos de forma local, cada quien con su consoola. Por último se anunció que Ascended, la expansión para esta aventura, también llegará a Nintendo Switch 2 en 2027.
Crisis Core llegará a Nintendo Switch 2
En el evento, Nintendo dedicó un segmento a Final Fantasy VII. ASí se mostró un adelanto de Final Fantasy VII: Revelation y se confirmó que Crisis Core llegará a Nintendo Switch 2 a partir de hoy.
Hyrule Warriors: Age of Calamity tendra una edición definitiva
Más adelante, se confirmó que Hyrule Warriors - Age of Calamity tendrá una versión definitiva para Nintendo Switch 2. Esta versión tendrá mejor rendimiento y otras novedades enfocadas para los jugadores hardcore.
Hyrule Warriors - Age of Calamity - Definitive Edition llegará el 28 de febrero de 2027.
Meccha Chamaleon en camino a Nintendo Switch
El fenomeno viral Meccha Chamaleon estará disponible hoy en Nintendo Switch. Gracaias a esto los jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar este multijugador que ha causado sensación en Steam.
Actualización gratuita para Star Fox
Próximamente llegará una actualización para Star Fox. Este update expandirá el multijugador con 3 nuevos escenarios y un nuevo modo de pantalla dividida para 4 jugadores que te permitirá disfrutar el online con tus amigos.
Star Fox Adventures llega a Nintendo Switch 2
¿Quieres más Star Fox? Te alegrará saber que se confirmó que Star Fox Adventures ya está en camino a Nintendo Switch 2 como parte de Nintendo Classics.
¿Cuándo llega? Será hoy cuando Star Fox ADventures debute hoy en el servicio de Nintendo Switch Online.
Kingdom Come Deliverance II llegará a Nintendo Switch 2
¿Quieres un RPG medieval de alta calidad en Nintendo Switch? Te alegrará saber que Kingdom Come Delviarence II llegará a Nintendo Switch 2 en 2027.
Por el momento no hay muchos detalles sobre este port. Pero estaremos al pendiente para compartir todas las novedades.
Novedades de Level-5 Para Nintendo Switch 2
Más adelante se confirmó que Level-5 viene con novedades importantes para Nintendo Switch 2. En primer lugar tenemos que Professor Layton and the New World of Steam llegará el 10 de diciembre. En segundo lugar que Yokai Watch 2 Haunted Domain ya está en desarrollo.
Pikmin 4 tendrá versión para Nintendo Switch 2
Así es, tenemos un nuevo port para Nintendo Switch 2. En esta ocasción se trata de Pikmin 4, juego cuya versión para Nintendo Switch 2 te permitirá jugar con mejor desempeño e incluso controlar algunos elementos con la voz. Esto no es todo, puesto que también habrá nuevos desafíos.
Pikmin 2 - Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy llegará el 12 de noviembre.
Lo nuevo de los creadores de Overcooked llega el próximo año
En el Nintendo Direct también hubo espacio para propuestas multijugador. Tal es el caso de Stage Fright, lo nuevo de los creadores de Overcooked. Esta aventura llegará en 2027 y nos pertmitirá vivir una aventura con hasta 4 amigos.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight tendrá port para Nintendo Switch
¿Te sentiste solo a ver a todos disfrutando el nuevo LEGO Batman menos tú? Tranquilo, te alegrará saber que llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 18 de septiembre.
El Nintendo Direct también nos dio un vistazo a su DLC enfocado en villanos, el cual viene incluido en la edición Deluxe del juego.
Más amiibo para Kirby Air Riders
¿Aún te caben amiibo en tu casa? Prepárate porque la linea de Kirby Air Riders está por crecer con 2 nuevas figuras que completan la colección.
Remakes de Resident Evil por fin llegarán a Nintendo Switch
Después de Resident Evil: Requiem muchos esperábamos ver los remakes en Nintendo Switch y eso sucederá.
En el Nintendo Direct se confirmó que las versiones completas de Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4 llegarán en formato digital a Nintendo Switch el 16 de octubre.
Un nuevo Metroid está en camino
Después del éxito de Metroid Dread se antojaba dificil que Nintendo no quisiera consentirnos con otra entrega 2D de Samus Aran, ¿verdad?
Afortunadamente nuestros deseos se harán realidad y Metroid Dread tendrá una secuela llamada Metroid Ravenous, la cual debutará el 28 de enero de 2027. Este juego tendrá una edición especial y vendrá acompañado de un par de figuras amiibo.
Mario Kart World se actualiza con contenido gratuito
Mario Kart World tiene varios circuitos por su mundo inspirados en el clásico Super Mario Kart. Gracias a una actualización gratuita, estas pistas se podrán disfrutar como parte de carreras regulares. Además, habrá nuevos circuitos para disfrutar en Knockout Tour.
Este contenido estará disponible antes de que termine el día.
Proto Man está de regreso
Como parte del Nintendo Direct se mostró un nuevo trailer de Mega Man Dual Override. Ahí se confirmó que Proto Man volverá como un personaje jugable y que habrá nuevos amiibo de Mega Man y Proto Man.
Mucho SNK para Nintendo Switch
Si lo tuyos osn los juegos clásicos, te alegrará saber que SNK llevará la nostalgia a Nintendo Switch. Esto con un port de Fatal Fury: City of the Wolves para Nintendo Switch 2 y una nueva colección de Metal Slug llamada Metal Slug Ultimate Collection.
Romancing SaGa 3 tendrá un remake
Square Enix sigue trayendo joyas de su pasado a una nueva era. En esta ocasción se trata de un remake de Romancing SaGa 3 que renovará los gráficos, añadirá actuaciones de voz y otros ajustes.
Romancing SaGa 3: Destinies United llegará el 16 de febrero.
Persona 4: Revival ya tiene fecha de lanzamiento y Persona 6 llegará a Switch 2
Persona 4 tiene un remake en camino y muchos han estado esperando saber cuándo podrán disfrutarlo. Afortunadamente ya tenemos la respuesta.
En el Nintendo Direct se confirmó que Persona 4 está en camino a Nintendo Switch 2 y no sólo eso sino que se confirmó su fecha de lanzamiento para el 20 de mayo de 2027. Asimismo, se mostró un adelanto que nos deja ver cómo luce este juego en acción.
Por último se confirmó que Persona 6 llegará a Nintendo Switch 2.
Kirby tendrá una nueva aventura en 3D
Llegó el momento de cerrar el Nintendo Direct con el anuncio más emocionante, ¿de qué se trata? De un nuevo Kirby en 3D.
Kirby and the World Beyond se mostró como un anueva aventura que llegará en primavera de 2027 y que permitirá a los jugadores explorar un mundo inmenso. Además, todo indica que Kirby tendrá nuevas habilidades y descubrirá grandes secretos.
¿Qué te pareció el Nintendo Direct? ¿Estás emocionado por estos lanzamientos para Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.
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