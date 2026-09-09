Después de un rato de tenernos esperando, Nintendo por fin celebró un nuevo Nintendo Direct, el evento en el que anuncia nuevos juegos y novedades relacionadas con lanzamientos para sus consolas, en este caso, Nintendo Switch 2.

Si por alguna razón no pudiste ver el evento, aquí te dejamos un resumen con las novedades más importantes que Nintendo presentó en el Nintendo Direct de septiembre de 2026.

¿Comenzamos? ¡Vamos con eso!

Monster Hunter Wild ya tiene fecha para Nintendo Switch 2

El evento comenzó con novedades de uno de los third-party más importantes para Nintendo Switch 2: Capcom.

Para empezar, Capcom anunció que Monster Hunter Wilds para Nintendo Switch 2 ya tiene fecha de lanzamiento. Será el 4 de diciembre cuando esté titulo esté disponible.

Asimismo, se confirmó que contará con todas las actualizaciones hasta la fecha, así como un modo multijugador para jugar con tus amigos de forma local, cada quien con su consoola. Por último se anunció que Ascended, la expansión para esta aventura, también llegará a Nintendo Switch 2 en 2027.

Monster Hunter Wilds for Switch 2 - out Dec 4



supports local play pic.twitter.com/um4Bgm6XK6 — Wario64 (@Wario64) September 9, 2026

Crisis Core llegará a Nintendo Switch 2

En el evento, Nintendo dedicó un segmento a Final Fantasy VII. ASí se mostró un adelanto de Final Fantasy VII: Revelation y se confirmó que Crisis Core llegará a Nintendo Switch 2 a partir de hoy.

Hyrule Warriors: Age of Calamity tendra una edición definitiva

Más adelante, se confirmó que Hyrule Warriors - Age of Calamity tendrá una versión definitiva para Nintendo Switch 2. Esta versión tendrá mejor rendimiento y otras novedades enfocadas para los jugadores hardcore.

Hyrule Warriors - Age of Calamity - Definitive Edition llegará el 28 de febrero de 2027.

Hyrule Warriors Age of Calamity Definitive Edition announced. Feb 25 for Switch 2



60 FPS

more enemies on screen

all content from DLC

harder difficulty

discount for owners pic.twitter.com/ZtC3lE0EpJ — Wario64 (@Wario64) September 9, 2026

Meccha Chamaleon en camino a Nintendo Switch

El fenomeno viral Meccha Chamaleon estará disponible hoy en Nintendo Switch. Gracaias a esto los jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar este multijugador que ha causado sensación en Steam.

Actualización gratuita para Star Fox

Próximamente llegará una actualización para Star Fox. Este update expandirá el multijugador con 3 nuevos escenarios y un nuevo modo de pantalla dividida para 4 jugadores que te permitirá disfrutar el online con tus amigos.

Star Fox - new free update coming Sept 29



4 player split screen battle mode

Battle mode stages added pic.twitter.com/rebgb96Mj1 — Wario64 (@Wario64) September 9, 2026

Star Fox Adventures llega a Nintendo Switch 2

¿Quieres más Star Fox? Te alegrará saber que se confirmó que Star Fox Adventures ya está en camino a Nintendo Switch 2 como parte de Nintendo Classics.

¿Cuándo llega? Será hoy cuando Star Fox ADventures debute hoy en el servicio de Nintendo Switch Online.

Kingdom Come Deliverance II llegará a Nintendo Switch 2

¿Quieres un RPG medieval de alta calidad en Nintendo Switch? Te alegrará saber que Kingdom Come Delviarence II llegará a Nintendo Switch 2 en 2027.

Por el momento no hay muchos detalles sobre este port. Pero estaremos al pendiente para compartir todas las novedades.

Kingdom Come Deliverance 2 Royal Edition coming to Switch 2 out 2027 pic.twitter.com/C6esnJUAD6 — Wario64 (@Wario64) September 9, 2026

Novedades de Level-5 Para Nintendo Switch 2

Más adelante se confirmó que Level-5 viene con novedades importantes para Nintendo Switch 2. En primer lugar tenemos que Professor Layton and the New World of Steam llegará el 10 de diciembre. En segundo lugar que Yokai Watch 2 Haunted Domain ya está en desarrollo.

Pikmin 4 tendrá versión para Nintendo Switch 2

Así es, tenemos un nuevo port para Nintendo Switch 2. En esta ocasción se trata de Pikmin 4, juego cuya versión para Nintendo Switch 2 te permitirá jugar con mejor desempeño e incluso controlar algunos elementos con la voz. Esto no es todo, puesto que también habrá nuevos desafíos.

Pikmin 2 - Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy llegará el 12 de noviembre.

Pikmin 4 Switch 2 Edition + Dandori Academy announced - out Nov 12



-mic support with commands

-Dandori Academy mode (challenges, 3 difficulty modes) pic.twitter.com/kVNU3hbNxt — Wario64 (@Wario64) September 9, 2026

Lo nuevo de los creadores de Overcooked llega el próximo año

En el Nintendo Direct también hubo espacio para propuestas multijugador. Tal es el caso de Stage Fright, lo nuevo de los creadores de Overcooked. Esta aventura llegará en 2027 y nos pertmitirá vivir una aventura con hasta 4 amigos.

Stage Fright from Overcooked devs, out 2027 pic.twitter.com/mrZDd1EJjy — Wario64 (@Wario64) September 9, 2026

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight tendrá port para Nintendo Switch

¿Te sentiste solo a ver a todos disfrutando el nuevo LEGO Batman menos tú? Tranquilo, te alegrará saber que llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 18 de septiembre.

El Nintendo Direct también nos dio un vistazo a su DLC enfocado en villanos, el cual viene incluido en la edición Deluxe del juego.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight pic.twitter.com/gHpttUFy5e — Wario64 (@Wario64) September 9, 2026

Más amiibo para Kirby Air Riders

¿Aún te caben amiibo en tu casa? Prepárate porque la linea de Kirby Air Riders está por crecer con 2 nuevas figuras que completan la colección.

Kirby Air Riders amiibo coming Nov 12



"amiibo lineup now complete" pic.twitter.com/Bsx6qy8XE2 — Wario64 (@Wario64) September 9, 2026

Remakes de Resident Evil por fin llegarán a Nintendo Switch

Después de Resident Evil: Requiem muchos esperábamos ver los remakes en Nintendo Switch y eso sucederá.

En el Nintendo Direct se confirmó que las versiones completas de Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4 llegarán en formato digital a Nintendo Switch el 16 de octubre.

Resident Evil 2 Deluxe + 3 + 4 Gold remakes coming to Switch 2. Out Oct 16 pic.twitter.com/d4VwuweJIO — Wario64 (@Wario64) September 9, 2026

Un nuevo Metroid está en camino

Después del éxito de Metroid Dread se antojaba dificil que Nintendo no quisiera consentirnos con otra entrega 2D de Samus Aran, ¿verdad?

Afortunadamente nuestros deseos se harán realidad y Metroid Dread tendrá una secuela llamada Metroid Ravenous, la cual debutará el 28 de enero de 2027. Este juego tendrá una edición especial y vendrá acompañado de un par de figuras amiibo.

Metroid Ravenous announced out Jan 28th pic.twitter.com/43fGrZckY4 — Wario64 (@Wario64) September 9, 2026

Mario Kart World se actualiza con contenido gratuito

Mario Kart World tiene varios circuitos por su mundo inspirados en el clásico Super Mario Kart. Gracias a una actualización gratuita, estas pistas se podrán disfrutar como parte de carreras regulares. Además, habrá nuevos circuitos para disfrutar en Knockout Tour.

Este contenido estará disponible antes de que termine el día.

Mario Kart World free update coming today



-10 classic courses added

-features question mark panels

-two new routes coming to Knockout Tour pic.twitter.com/JV5sPqgG1j — Wario64 (@Wario64) September 9, 2026

Proto Man está de regreso

Como parte del Nintendo Direct se mostró un nuevo trailer de Mega Man Dual Override. Ahí se confirmó que Proto Man volverá como un personaje jugable y que habrá nuevos amiibo de Mega Man y Proto Man.

Mega Man Dual Override - Spring 2027. amiibo announced pic.twitter.com/1NXv1IM3qL — Wario64 (@Wario64) September 9, 2026

Mucho SNK para Nintendo Switch

Si lo tuyos osn los juegos clásicos, te alegrará saber que SNK llevará la nostalgia a Nintendo Switch. Esto con un port de Fatal Fury: City of the Wolves para Nintendo Switch 2 y una nueva colección de Metal Slug llamada Metal Slug Ultimate Collection.

Metal Slug Ultimate Collection out 2027 pic.twitter.com/ui521RTxjT — Wario64 (@Wario64) September 9, 2026

Romancing SaGa 3 tendrá un remake

Square Enix sigue trayendo joyas de su pasado a una nueva era. En esta ocasción se trata de un remake de Romancing SaGa 3 que renovará los gráficos, añadirá actuaciones de voz y otros ajustes.

Romancing SaGa 3: Destinies United llegará el 16 de febrero.

Romancing Saga 3 Destinies United announced out Feb 16 pic.twitter.com/XcCrmKVXEo — Wario64 (@Wario64) September 9, 2026

Persona 4: Revival ya tiene fecha de lanzamiento y Persona 6 llegará a Switch 2

Persona 4 tiene un remake en camino y muchos han estado esperando saber cuándo podrán disfrutarlo. Afortunadamente ya tenemos la respuesta.

En el Nintendo Direct se confirmó que Persona 4 está en camino a Nintendo Switch 2 y no sólo eso sino que se confirmó su fecha de lanzamiento para el 20 de mayo de 2027. Asimismo, se mostró un adelanto que nos deja ver cómo luce este juego en acción.

Por último se confirmó que Persona 6 llegará a Nintendo Switch 2.

Persona 6 announced for Switch 2 pic.twitter.com/tgZF7EqC9a — Wario64 (@Wario64) September 9, 2026

Kirby tendrá una nueva aventura en 3D

Llegó el momento de cerrar el Nintendo Direct con el anuncio más emocionante, ¿de qué se trata? De un nuevo Kirby en 3D.

Kirby and the World Beyond se mostró como un anueva aventura que llegará en primavera de 2027 y que permitirá a los jugadores explorar un mundo inmenso. Además, todo indica que Kirby tendrá nuevas habilidades y descubrirá grandes secretos.

Kirby and the World Beyond announced for Switch 2 - Spring 2027 pic.twitter.com/BEtM6ab7SU — Wario64 (@Wario64) September 9, 2026

¿Qué te pareció el Nintendo Direct? ¿Estás emocionado por estos lanzamientos para Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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