Los seguidores de Dragon’s Dogma II recibieron grandes noticias durante el más reciente CAPCOM Spotlight. CAPCOM presentó oficialmente Dragon’s Dogma II: Dark Arisen, una expansión que llevará a los Arisen a una región completamente nueva con desafíos inéditos. Además, confirmó una importante actualización gratuita para el juego base que resolverá varias de las peticiones más frecuentes de la comunidad.

La compañía compartió nuevos detalles sobre el contenido de la expansión y explicó que el juego también recibirá mejoras importantes antes de su lanzamiento.

CAPCOM mejorará el rendimiento y añadirá nuevas funciones a Dragon’s Dogma II

Durante la presentación, el director Kento Kinoshita confirmó que una actualización llegará a finales de agosto con varios cambios importantes para todas las plataformas.

Entre las novedades destacan mejoras generales de rendimiento, espacios de guardado adicionales y ajustes al sistema Dragonsplague. También aumentará el número de habilidades de armas disponibles al mismo tiempo, pasando de 4 a 6, una función que muchos jugadores habían solicitado desde el estreno del RPG.

Estas mejoras estarán disponibles antes del lanzamiento de la expansión y buscan ofrecer una experiencia mucho más completa para quienes continúan explorando el mundo del juego.

Dragon’s Dogma II: Dark Arisen llevará a los jugadores a una nueva región

La expansión incluirá una historia completamente nueva ambientada en la desolada región norteña de Norgan. En este escenario helado, los jugadores descubrirán los secretos del misterioso Fallen Dragon y de un personaje llamado Eir.

El contenido también incorporará 12 calabozos diseñados para poner a prueba las habilidades de los Arisen. Además, habrá nuevas opciones de peinados y tatuajes para personalizar tanto al protagonista como a su Pawn principal.

Otro de los sistemas destacados será el Relic Expedition Cycle. Gracias a esta mecánica, los jugadores encontrarán reliquias que podrán identificar para desbloquear nuevas armas y habilidades. Esos objetos permitirán avanzar cada vez más profundo en la peligrosa región de Norgan.

¿Cuándo llegará la expansión?

Dragon’s Dogma II: Dark Arisen debutará el 9 de octubre para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y Steam.

La edición completa tendrá un precio de $49.99 USD. Quienes ya poseen el juego base podrán comprar únicamente la expansión por $29.99 USD en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Los jugadores que aparten el contenido recibirán el paquete cosmético “Norgan Fashion Set – Northern Attire”. Además, quienes hagan la preventa en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam obtendrán acceso inmediato a Dragon’s Dogma II antes del lanzamiento de la expansión.

¿Crees que las mejoras gratuitas harán mucho mejor la experiencia de Dragon’s Dogma II? ¿Piensas regresar al juego para probar Dragon’s Dogma II: Dark Arisen? Cuéntanos en los comentarios.

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