La espera por la Versión 7.0 de Genshin Impact está a punto de terminar y traerá consigo una colaboración bastante especial. Crunchyroll y HoYoverse unieron fuerzas para ofrecer recompensas exclusivas a ciertos miembros del servicio de streaming.

La promoción comenzará el 12 de agosto y estará disponible hasta el 22 de septiembre. Los jugadores de Genshin Impact en Estados Unidos, Canadá y países seleccionados de América Latina, como México, podrán participar.

¿Cómo conseguir las recompensas de Genshin Impact?

Para participar, los jugadores deberán iniciar sesión o comenzar una membresía elegible de Crunchyroll durante el periodo de la promoción. Posteriormente, podrán reclamar un código único desde la página del juego.

Una vez obtenido, el código podrá canjearse para recibir diferentes recompensas.

Cabe mencionar que la colaboración contempla beneficios diferentes dependiendo del nivel de suscripción. Por ejemplo, los miembros del nivel Fan Tier podrán conseguir un paquete que incluye 40 Primogems y otros objetos útiles para el desarrollo de personajes.

Una mascota exclusiva llegará con la colaboración

Por otro lado, los miembros elegibles de Mega Fan o niveles superiores podrán obtener el gadget Neo Terminal: Floating Leaf Model. Esta mascota llegará por primera vez al servidor de América como recompensa exclusiva para miembros de Crunchyroll.

Un punto importante es que la promoción coincidirá con la llegada de la Versión 7.0 del título, una actualización especialmente importante para los seguidores del RPG. Entre sus principales novedades estará Snezhnaya, además de nuevos acontecimientos para la historia.

¿Te interesa conseguir las recompensas de Genshin Impact por medio de Crunchyroll? ¿Qué opinas de esta colaboración? Cuéntanos en los comentarios.

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