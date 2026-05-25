Los tiempos de espera siempre fueron un mal presente en los videojuegos, pero este problema poco a poco desapareció en la actual generación de consolas. En el caso del PlayStation 5, los títulos cargan muy rápido gracias a la tecnología de la unidad SSD. Pero claro, aún hay momentos en los que debemos ser pacientes hasta que inicie una partida online o en otras instancias.

Aguardar un par de segundos e incluso minutos puede ser aburrido y frustrante, por lo que Sony busca maneras de hacer que los tiempos de espera sean menos tediosos. Una nueva patente parece ser la respuesta a este predicamento, aunque su implementación también podría derivar en la llegada de los siempre controversiales anuncios.

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Así funcionaría la nueva patente de PlayStation

A principios de esta semana, el medio MP1st descubrió una nueva patente de Sony Interactive Entertainment, la división de videojuegos de la compañía. La iniciativa se publicó oficialmente el 21 de mayo de 2026 ante el organismo correspondiente con el número de identificación 20260138036.

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De acuerdo con la descripción, este nuevo proyecto tiene el objetivo de hacer que los tiempos de espera sean mucho más llevaderos e interesantes con la implementación de imágenes dentro del juego. Esta tecnología se apoyará en la IA para mostrar contenido de forma inteligente mientras los fans aguardan a que inicie una partida online o cargue el título.

La idea detrás de este nuevo proyecto de PlayStation es que los fanáticos no tengan que ver una pantalla de “Cargando” o “Esperando jugadores”, y en su lugar pueden observar una gran variedad de contenido que pueda resultar relevante en ese contexto.

El documento de la nueva patente de Sony incluye múltiples ejemplos del material que se podría mostrar mientras los jugadores esperan a que se llene un lobby online o que cargue el nivel de un videojuego.

Por ejemplo, esta función permitiría a los jugadores observar momentos destacados de una partida, clips de redes sociales, información relevante de los jugadores que están en la sala, videos generados con IA e incluso consejos. El objetivo es mantener la atención de los fans mientras esperan y evitar que abandonen el videojuego.

PlayStation patenta un nuevo sistema de IA para hacer que los tiempos de espera sean menos aburridos

Según la descripción de esta iniciativa, el contenido podría aparecer mediante superposiciones de imagen y redimensionamiento de la pantalla de carga.

Los anuncios podrían llegar a PlayStation

La nueva patente de Sony destaca que el sistema utilizará la inteligencia artificial para predecir cuándo durará el tiempo de espera, por lo que seleccionará un contenido que se ajuste a dicho intervalo. Por ejemplo, se reproducirá un clip de 45 segundos en caso de que la IA crea que el proceso demorará 60 segundos.

En caso de que la partida online inicie antes de lo previsto o el juegue cargue más rápido, el contenido se detendrá prematuramente y desaparecerá para permitir que el jugador de PlayStation retome la actividad.

Esta función puede ser particularmente útil para los jugadores más competitivos, quienes pueden aprovechar los tiempos de espera para analizar las estadísticas y estilos de juego de los rivales que enfrentarán en la siguiente partida; sin embargo, la patente incluye un aspecto que preocupa a la comunidad por obvias razones.

El documento de Sony revela que la IA puede usar los tiempos de pausa para mostrar anuncios y promociones. Incluso se menciona que se incluirán elementos interactivos, lo que deja caer la posibilidad de que las compañías incorporen publicidad con enlaces directos para realizar compras o pedidos.

La publicidad podría aparecer en los momentos de matchmaking en los videojuegos, según la patente de PlayStation

PlayStation aún no se pronuncia públicamente sobre esta nueva iniciativa, por lo que se desconoce la frecuencia con la que aparecerían los supuestos comerciales y la duración de éstos. Así pues, lo mejor en este momento será tomar la información con calma y esperar un anuncio oficial.

Vale la pena señalar que muchas patentes jamás se materializan, por lo que tampoco existe una garantía de que esta nueva función enfocada en hacer los tiempos de espera menos tediosos vea la luz del día y se implemente en PS4 o PS5.

Pero dinos, ¿qué opinas de esta iniciativa? ¿Crees que es una buena idea? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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