Hay buenas noticias para quienes esperan jugar The Legend of Zelda: Ocarina of Time en formato digital. A pocos días de su lanzamiento, el remake para Nintendo Switch 2 actualizó su tamaño de descarga y ahora necesitará menos espacio del que se había anunciado inicialmente.

La información más reciente indica que el juego ya no pesará los 27 GB estimados hace unos días, al menos según lo que se ve en la eShop de varias regiones. Gracias a esto, y aunque la diferencia no cambiará radicalmente los requisitos de almacenamiento, representa una reducción que muchos usuarios agradecerán.

Ocarina of Time ocupará menos espacio en Switch 2

Al momento de redactar esta nota, la eShop de México todavía muestra que The Legend of Zelda: Ocarina of Time requiere 27 GB de espacio. No obstante, es probable que la ficha de nuestra región se actualice próximamente para reflejar el nuevo tamaño que sería de 24.54 GB, una reducción de 2.46 GB.

Por ahora, conviene tomar esta cifra como el tamaño actualizado que aparece en los registros de la tienda, pues Nintendo sigue sin confirmar esta reducción. Además, el espacio final requerido podría variar si el juego recibe alguna actualización antes o después de su estreno.

Ocarina of Time sigue siendo el The Legend of Zelda más pesado

El regreso de Link seguirá siendo una de las entregas más pesadas de la franquicia. Para ponerlo en perspectiva, The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition ocupa aproximadamente 24.1 GB, mientras que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition requiere alrededor de 20.1 GB.

Con sus 24.54 GB actualizados, el remake de Ocarina of Time se mantendría ligeramente por encima de la versión mejorada de Breath of the Wild y superaría por más de 800 veces su tamaño original del Nintendo 64.

Te recordamos que The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegará el 5 de noviembre en exclusiva para Nintendo Switch 2, con gráficos renovados, escenas con voces, música sinfónica y controles modernizados.

¿Ya tienes espacio suficiente en tu Nintendo Switch 2 para regresar a Hyrule? ¿Esperabas que el remake ocupara todavía menos espacio? Cuéntanos en los comentarios.

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