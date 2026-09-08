The Legend of Zelda es una de las franquicias más importantes de los videojuegos y de toda la industria. Es por esto que Nintendo no quería dejar pasar desapercibido que cumple 40 años dándonos grandes aventuras y momentos.

Para esto, la compañía anunció un Nintendo Direct enfocado completamente en la franquicia. Ahí hubo grandes revelaciones y momentos. Si por alguna razón no pudiste verlo, aquí te compartimos un resumen con sus momentos más importantes.

La película de Zelda ya tiene nombre y fecha de estreno

Después de un tributo musical a The Legend of Zelda, Shigeru Miyamoto aparecó en pantalla para comenzar con los anuncios del evento.

El primero de ellos fue la película live action de The Legend of Zelda. En el evento, Nintendo y Sony Pictures mostraron el primer adelanto de esta producción el cual fue un vistazo al logo animado y la confirmación de que se llamará The Legend of Zelda (sin subtitulo) y que debutará el 30 deabril de 2027.

The Legend of Zelda movie logo, out April 30th in theaters. No subtitle. pic.twitter.com/6kboHQFlIr — Wario64 (@Wario64) September 8, 2026

El museo de Nintendo celebrará el aniversario de Zelda

Más adelante, Miyamoto confirmó que el museo de Nintendo en Japón también recibirá nuevo contenido de Zelda.

Gracias a esto, los boletos del museo tendrán un diseño de Zelda por tiempo limitado. Asimismo, habrá una linea de tiempo especial de Zelda y nuevas oportunidades de fotografía. Asimismo, se confirmó que el museo contará con un nuevo restaurante temático con elementos de varias franquicias de Nintendo.

Más mercancía de Zelda en camino

Por otro lado se confirmó que habrá un montón de mercancía nueva de The Legend of Zelda. Entre ellas se encuentran ocarinas para tocar, así como un set de LEGO de Link montando a Epona.

various Zelda merch coming pic.twitter.com/5TuhrAMEsW — Wario64 (@Wario64) September 8, 2026

Habrá conciertos temáticos del aniversario de Zelda

¡Eso no es todo! Koji Kondo, principal compositor de Zelda, apareció en pantalla para confirmar una gira de conciertos con la música de la franquicia.

Por el momento, estos conciertos sólo están confirmados para Japón, América del Norte, Europa y Australia. Estaremos al pendiente y descubriremos si llegarán a Latinoamérica.

Zelda 40th Concert announced pic.twitter.com/xX791VE6CU — Wario64 (@Wario64) September 8, 2026

Primer vistazo al remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Llegó el momento que todos estaban esperando: el primer vistazo al remake del legendario The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

En el avance, Eiji Aonuma, productor de The Legend of Zelda, nos dio un vistazo profundo a lo que ofrecerá este remake. Por lo que vimos será una versión que buscará ser fiel al original en estructura, pero con algunos cambios importantes. Uno de los principales es que ahora podrás saltar cuando quieras con tan solo presionar un botón.

Por otro lado, también se confirmó que Ocarina of Time tendrá mejoras de calidad de vida. Por ejemplo, tendrás la oportunidad de cambiar de objetos equipados con tan solo presionar un botón. Asimismo, habrá controles de movimiento y una función llamada Threads of Time que te guiará por lo que has hecho para que te des una idea de a dónde ir después.

Otro cambio importante es que el ciclo de día y noche que resulta icónico para Ocarina of Time volverá, pero ahora permanecerá incluso cuando entramos a Castle Town. Otro ajuste importante es que los personajes contarán con actuaciones de voz y también habrá nuevos arreglos orquestales.

¿Te parece poco cambio? Bueno, pues la Ocarina estará de regreso (obvio), pero ahora habrá nuevas formas de tocarla. Lo que pasa es que aprovechando el microfono de Nintendo Switch 2 podrás tararear las canciones o tocarlas en una ocarina real para que se ejecuten en el juego. De hecho, la app de Nintendo Switch Online se actualizará para que Zelda Notes te permita usar la touch screen de tu dispositivo como una Ocarina.

Ocarina of Time ya tiene fecha de lanzamiento

Para terminar el segmento de Aonuma en el Direct de The Legend of Zelda, Nintendo confirmó que el juego ya tiene fecha de lanzamiento.

Será el 5 de noviembre de 2026 cuando este esperado remake llegue en exclusiva a Nintendo Switch 2.

Habrá amiibo de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Cerca del final del Nintendo Direct, Nintendo confirmó que habrá nuevos amiibo de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Se trata de figuras NFC de Young Link y Young Zelda. Al usarlas con Zelda: Ocarina of Time desbloquearán cosméticos que los hacen lucir como los del juego original para Nintendo 64.

new amiibo announced for Zelda Ocarina of Time remake pic.twitter.com/paH2v6qSxv — Wario64 (@Wario64) September 8, 2026

El Nintendo Switch 2 de Zelda ya es oficial

Lo que era un secreto a voces por fin es oficial. Habrá un Nintendo Switch 2 con diseño de The Legend of Zelda para celebrar el cumpleaños número 40 de la serie.

La consola no vendrá sola, puesto que estará acompañada de un Pro Controller edicion especial, así como una funda para la consola. Todos estos productos saldrán a la venta el 29 de octubre de 2026.

¿Qué te pareció el Direct de The Legend of Zelda? ¿Estás emocionado por los nuevos proyectos de la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

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