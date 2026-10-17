Los amantes del terror tendrán otra propuesta que seguir de cerca. Un nuevo anuncio confirmó que un inquietante juego de investigación llegará a más plataformas, con una historia que promete abordar temas difíciles y poner a prueba las decisiones de los jugadores.

Se trata de When Sirens Fall Silent, el nuevo proyecto de LKA, estudio conocido por sus trabajos anteriores dentro del género. La aventura estaba prevista para PC, pero ahora confirmó versiones para algunas consolas.

When Sirens Fall Silent llegará a PS5 y Xbox Series

Wired Productions, la compañía encargada de publicar el título, y LKA, su desarrolladora, confirmaron que When Sirens Fall Silent estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, mediante Steam, Epic Games Store y Microsoft Store.

Por ahora, el proyecto no tiene una fecha de estreno confirmada. Tampoco se compartieron detalles adicionales sobre posibles diferencias entre las versiones para consolas y PC.

Sin embargo, lo que se sabe es que la propuesta nos transportará a Italia a principios de la década de los 90, donde tomaremos el control de Mila, una policía decidida que carga con un pasado del que quiere escapar. Su trabajo la llevará a investigar un caso de alto perfil relacionado con secuestros y asesinatos, pero pronto descubrirá que resolver el misterio no será su único problema.

Una investigación que va más allá de encontrar pistas

De acuerdo con la descripción oficial, When Sirens Fall Silent apostará por una narrativa oscura que abordará asuntos como la trata de personas y la misoginia. La historia también explorará los conflictos personales de su protagonista, mientras la investigación se adentra en un entorno marcado por la violencia y la confusión.

La aventura incluirá interrogatorios, análisis de escenas del crimen, acertijos y decisiones que influirán en el desarrollo de la historia. Las expresiones y el lenguaje corporal de los personajes también tendrán importancia, pues algunas respuestas podrían esconderse en aquello que no dicen.

LKA utilizará Unreal Engine 5 para recrear escenarios y personajes inspirados en lugares reales de Italia. Además, el estudio destacó que desarrolló un sistema de diálogos ramificados que busca dar mayor peso a las interacciones verbales y emocionales.

Los creadores de Martha Is Dead regresan con una historia muy oscura

El proyecto forma parte de Storie Senza Voce, una serie centrada en historias de personas olvidadas, y tendrá conexiones con trabajos anteriores del estudio, incluidos The Town of Light y Martha Is Dead.

Con este nuevo lanzamiento, LKA busca evolucionar su fórmula mediante una investigación más compleja y decisiones narrativas con mayor profundidad.

¿Te interesa esta nueva propuesta de terror psicológico? ¿Crees que sus temas y mecánicas podrían convertirla en uno de los lanzamientos más llamativos del género? Cuéntanos en los comentarios.

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