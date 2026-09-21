Si bien su negocio está en un estado saludable, PlayStation se encuentra en un momento delicado en cuestión mediática tras anunciar una serie de decisiones controvertidas que generaron el disgusto de miles de fanáticos. Mientras intenta recuperarse de esa crisis de relaciones públicas, parece que puso en marcha un nuevo programa de recompensas.

De acuerdo con los primeros informes, el sistema, aparentemente ya disponible en la PS Store en algunas regiones, permitiría a los jugadores obtener crédito gratuito por comprar algunos videojuegos digitales. Sony aún no hace el anuncio oficial, pero se espera que esta iniciativa reemplace al fallido PlayStation Stars.

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Nuevo programa de recompensas de PlayStation regalaría dinero a jugadores

Sony se ganó a pulso el rechazo de la comunidad tras anunciar el fin de la producción de videojuegos físicos. A partir de 2028, la compañía dejará de lanzar títulos en disco, una decisión que afectará igualmente a producciones exclusivas y experiencias de terceros. Esto dará más peso a los lanzamientos digitales.

Obviamente, la transición a una era casi 100% digital convertirá a la PS Store en el canal principal para adquirir videojuegos en los ecosistemas PlayStation. Ese escenario activó las alarmas de la comunidad, e incluso diputados mexicanos ya expresaron su preocupación sobre posibles prácticas monopólicas.

Quizás en un intento de apaciguar tales temores, Sony pondría en marcha un nuevo programa de recompensas. En horas recientes, algunos usuarios de PS5 detectaron una nueva función en las fichas de ciertos juegos en la tienda digital, incluidos Resonance: A Plague Tale Legacy y Star Wars Zero Company.

Según los informes, en las páginas de dichos juegos aparece una leyenda con el siguiente texto: “incluye crédito para el monedero”. Incluso un jugador afirma que recibió hasta $10 USD de crédito para su billetera digital tras adquirir The Blood of Dawnwalker en formato digital a través de la plataforma de PlayStation, aunque esa información carece de confirmación oficial.

Se desconoce si esta función se aplicará a todos los juegos disponibles actualmente en la PS Store, o si sólo estará presente en lanzamientos seleccionados. De acuerdo con los usuarios que Internet que ya obtuvieron acceso al nuevo programa de recompensas, los siguientes juegos ofrecerán hasta $10 USD de crédito gratuito:

Halloween: The Game

Hot Wheels Infinite Rush

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2

Mortal Shell 2

Onimusha: Way of the Sword

Resonance: A Plague Tale Legacy

Star Wars Zero Company

The Blood of Dawnwalker

PlayStation lanzaría un nuevo programa de recompensas para compras digitales de la PS Store

Tras el fracaso de PlayStation Stars, Sony lanzaría un nuevo programa de recompensas

Una captura de pantalla que se compartió en foros muestra la página principal de The Blood of Dawnwalker, y sobresale que tanto la Standard Edition como la Eclipse Edition tienen la leyenda que indica que la compra incluirá crédito para la billetera. La descripción también aclara que la oferta finalizará el 29 de septiembre de 2026.

Se desconoce qué significa esto exactamente, por lo que es un misterio si se trata de una promoción de tiempo limitado o si forma parte de un nuevo programa de recompensas. Por el momento, sólo parece estar disponible en Estados Unidos, así que habrá que esperar para descubrir si dicha iniciativa se expandirá a Latinoamérica y otras regiones.

Sony guarda silencio sobre el tema, y aún no anuncia formalmente el lanzamiento de un nuevo sistema que permita a los jugadores obtener crédito gratuito con cada compra.

A principios de 2026, la comunidad de PlayStation descubrió una misteriosa aplicación en la PS Store llamada “crédito de monedero”, la cual aún aparece en la tienda digital sin una fecha de estreno. En aquel entonces, se rumoreaba que podría tratarse de una nueva función que permitiría a los usuarios recargar su saldo.

Se desconoce si dicha app tiene alguna relación con el supuesto nuevo programa de recompensas. También es un misterio si dicho sistema pretende reemplazar a PlayStation Stars, que permitía ganar puntos al realizar determinados títulos para desbloquear artículos exclusivos. Dicho sistema fracasó, y dejará de estar disponible a finales de 2026.

El nuevo programa de recompensas de la PS Store sería el reemplazo del fallido PlayStation Stars

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