Los rumores eran ciertos: XBOX lanzará un nuevo control con batería recargable, pero la compañía sorprendió a sus jugadores con su más reciente e inesperado anuncio. Esta mañana conocimos el XBOX Nano Controller, un mando que tendrá un tamaño tan reducido como su precio.

Por medio de XBOX Wire, James Hunter, gerente general de accesorios de la marca, nos dio el primer vistazo a este singular control, que promete ser más ligero y compacto que un smartphone, pero con la calidad y comodidad que caracteriza a los controles de XBOX.

El XBOX Nano es un mando de formato pequeño que será amigable con nuestra cartera, pues se venderá por un precio bastante accesible en comparación con el costo de un control normal de la marca.

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¿Qué es y qué ofrecerá el control XBOX Nano?

La mayoría de los jugadores, sin importar su plataforma favorita, concuerdan en algo: los controles de XBOX son unos de los más ergonómicos y duraderos del mercado. Su versatilidad los ha vuelto muy populares entre los jugadores de consolas, PC, dispositivos móviles y los fans del juego en la nube.

Luego de muchos rumores y filtraciones, la compañía por fin reveló su control XBOX Nano, un mando que llama de inmediato la atención por sus dimensiones. Ofrece un diseño compacto, así que es ideal para llevarlo a todas partes y para jugadores con manos pequeñas.

El XBOX Nano hace honor a su nombre, pues mide sólo 12.7 cm de largo y pesa 99 gramos. A pesar de sus dimensiones reducidas, incluye los mismos 18 botones de un control estándar y ofrece la calidad que caracteriza a los productos de XBOX.

Una de las novedades más atractivas de este periférico es que incluye una batería recargable que promete una buena autonomía. Además, tiene un botón de acción que los jugadores pueden programar para realizar diversas acciones, como tomar capturas de pantalla y grabar partidas.

El XBOX Nano es inalámbrico, así que es compatible con una gran variedad de dispositivos, como XBOX Series X|S, XBOX One, PC, móviles, televisiones y más hardware compatible con la nube.

Gracias a una colaboración con Samsung, los jugadores que compren ciertos televisores de la marca obtendrán gratis un control XBOX Nano y 2 meses de XBOX Game Pass Ultimate. Desafortunadamente, esta promoción sólo estará disponible en Estados Unidos.

Comparación de tamaño entre un control convencional y el XBOX Nano

¿Cuánto costará y dónde estará disponible el XBOX Nano Controller?

XBOX confirmó que su nuevo y peculiar control estará disponible a partir de hoy en territorios seleccionados. Los jugadores de México, Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Panamá, Perú y España ya pueden sumarlo a su colección.

El XBOX Nano también debutó en territorios como Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Suiza, Taiwán, Trinidad y Tobago, Reino Unido y Estados Unidos. La compañía confirmó que, posteriormente, llegará a otros países.

El control XBOX Nano se vende por $49.99 USD, un precio accesible en comparación con los $89.99 USD que valen los mandos estándar de la marca. Comúnmente, los controles de XBOX cuestan en México entre $1499 MXN y $1799 MXN, dependiendo del minorista. Se espera que el XBOX Nano esté por debajo o supere por poco la barrera de los $1000 MXN.

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