Como sabemos que te gustan los juegos gratuitos, la Epic Games Store tiene 2 nuevas propuestas que puedes conseguir sin gastar un solo peso. Esta semana, la tienda apuesta por experiencias muy diferentes, pues una te pondrá a resolver misterios como un agente secreto, mientras que la otra te llevará a una casa donde las cosas están lejos de ser normales.

Los regalos son Agent A: A Puzzle in Disguise y Bad Cheese. Ambos estarán disponibles desde ya y hasta el 22 de octubre a las 9:00 AM, hora del centro de México. Así que todavía tienes tiempo para reclamarlos y agregarlos a tu biblioteca.

Conviértete en un agente secreto y atrapa a Ruby La Rouge

En Agent A: A Puzzle in Disguise tendrás que infiltrarte en el escondite de Ruby La Rouge, una espía enemiga que representa una amenaza para tus compañeros. Tu misión consiste en encontrarla y detener sus planes, pero no será tan sencillo como parece.

El juego presenta una aventura de espionaje con una estética inspirada en los años 60, escenarios retrofuturistas y numerosos mecanismos ocultos. Para avanzar, tendrás que explorar cada habitación, encontrar objetos y utilizarlos de formas ingeniosas para resolver los acertijos que bloquean tu camino.

La aventura incluye 35 entornos para explorar, 100 puzles y más. También cuenta con 30 logros para quienes quieran completar todos sus desafíos.

Un pequeño ratón vive una auténtica pesadilla

El segundo regalo es Bad Cheese, un juego de terror psicológico inspirado en el peculiar estilo de las animaciones de la década de los 20. Aquí controlarás a un pequeño ratón que debe pasar el fin de semana en casa con su padre disfuncional mientras su madre está ausente.

Tu objetivo será mantener la calma, portarte bien y evitar los castigos. Para lograrlo, tendrás que cumplir diferentes tareas domésticas, como limpiar, barrer, preparar papas fritas, eliminar arañas y llevarle sus pastillas a papá.

También podrás explorar distintas partes de la casa para encontrar golosinas y figuras de acción. No obstante, detrás de estas actividades cotidianas se esconde una realidad perturbadora que muestra la difícil situación que vive el protagonista.

¿Te animarás a resolver los acertijos de Agent A: A Puzzle in Disguise o prefieres descubrir los horrores de Bad Cheese? ¿Qué otros juegos te gustaría que la Epic Games Store regalara próximamente? Cuéntanos en los comentarios.

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