Steam tiene una sorpresa para los jugadores de PC: un nuevo título gratuito que fascinará a los amantes de los shooters y la ciencia ficción. Hasta hace poco, el juego era de paga y se ofrecía por $5.99 USD, pero sus desarrolladores decidieron hacerlo free-to-play y ofrecerlo sin costo en la tienda de Valve.

El título en cuestión dejará satisfechos a los fans de Returnal, el exclusivo de PlayStation y Housemarque, pues se inspira directamente en sus mecánicas y universo para ofrece una experiencia intensa y muy entretenida.

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Juego para PC inspirado en Returnal está disponible gratis en Steam

Returnal dejó satisfechos a los usuarios de PS5 con su genial combinación de acción, ciencia ficción y combates intensos contra criaturas extraterrestres. El estudio independiente FRACTiLE Games retomó parte de su concepto para crear un título que ha recibido reseñas positivas por parte de los usuarios de Steam.

Se trata de Phobos Down, un shooter twin-stick con una apariencia minimalista, pero que ofrece un gameplay con bastante sustancia. Forma parte de la oleada de shooters indies que se juegan con doble palanca y que ofrece una jugabilidad intensa y un combate sumamente satisfactorio.

En Phobos Down, tomarás el control de un empleado de una gran corporación. Tu misión será viajar un planeta desconocido para recuperar varios cargamentos perdidos. Sin embargo, todo se complicará cuando descubras que dicho lugar está plagado de criaturas extraterrestres muy hostiles.

Como te comentamos, el título de FRACTiLE Games era de paga, pero desde el pasado 1.° de octubre se hizo un juego gratuito. Por medio de un comunicado, el estudio explicó que Phobos Down fue un proyecto de pasión que vendió muy pocas copias, pero que les permitió aprender cómo publicar juegos en Steam. Debido a la pobre recepción, la compañía decidió que Phobos Down esté disponible con 100% de descuento para siempre.

“La principal razón de este cambio son las bajas ventas. Nunca esperé obtener ganancias, pero quería aprender a publicar juegos en Steam y, quizás, recibir una pequeña compensación por mi esfuerzo. Actualmente, simplemente no vale la pena el tiempo y los trámites que requiere. Estoy muy agradecido con las personas que han comprado el juego hasta ahora y espero que no se sientan traicionadas por este cambio”, afirmó el estudio.

Para conseguir Phobos Down gratis, basta con que vayas a su página de Steam. Una vez ahí, debes dar clic en el botón “Jugar” para que el título se agregue a tu cuenta sin costo.

Phobos Down está disponible gratis en Steam

¿Qué ofrece Phobos Down?

Tu objetivo en Phobos Down es muy sencillo: aniquilar oleadas de peligrosas criaturas que quieren aniquilarte. Deberás hacerlo mientras cumples tu misión de encontrar los cargamentos perdidos y mejoras tu equipo poco a poco. Podrás usar hasta 3 armas que potenciarás gracias a un sistema de mejoras.

Las misiones de Phobos Down son procedurales, así que siempre tendrás un reto diferente por completar. Esto significa que el título te ofrecerá bastante rejugabilidad. A esto se suman desafíos semanales en los que toda la comunidad compite por ser los mejores

El título está pensado para ser una experiencia accesible para todos los jugadores, así que sus misiones se pueden completar sin limites de tiempo. Sus desarrolladores lo optimizaron completamente para Steam Deck, así que se puede disfrutar sin problemas de forma portátil.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Steam.

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