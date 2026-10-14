No todas las compañías hacen que los jugadores pasen doble por la caja registradora. Algunas reconocen la preferencia de los usuarios al adquirir una copia y si hay una nueva versión en su ecosistema dan la oportunidad de obtenerla gratis.

Tal es el caso de XBOX. Como sabes, su oferta en computadora se llama oficialmente XBOX para PC y esta semana tendrá lugar el debut de uno de los juegos más populares del año.

Lo mejor es que los jugadores que cumplan con un requisito podrán obtenerlo sin costo y disfrutarlo en computadora con todas las mejoras que eso representa.

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Uno de los juegos más populares del año puede ser tuyo gratis en PC si cumples con este requisito

Microsoft quiere competir también en PC y aunque ahí se enfrenta a monstruos como Steam, Epic Games Store y GOG, se apoya en la marca XBOX para ganar posición y conquistar a los jugadores.

Es por eso que cada nuevo lanzamiento en XBOX para PC se vuelve noticia y en este caso se trata de uno de los juegos más populares del año.

Hablamos de NBA 2K27. Hoy, 2K Sports reveló los detalles de la Temporada 2 que marca el inicio de la liga 2026 - 2027 del mejor básquetbol del mundo, pero también hubo un anuncio importante.

El próximo 16 de octubre debutará NBA 2K27 en XBOX para PC, pero su lanzamiento tiene una oferta muy atractiva. Los jugadores que ya tienen el juego en XBOX Series X|S pueden obtener la copia para computadora sin costo alguno. De la misma forma, aquellos que compren el juego en XBOX para PC, pueden reclamar la copia para consola gratis. Esto es posible gracias al ecosistema de gaming de Microsoft.

NBA 2K27 comes to XBOX on PC this week with Season 2 🎮



Players who already own 2K27 on console can get it on PC at no additional cost. It works the other way too--buy 2K27 on PC and you also get it on console. pic.twitter.com/ARqi1WJMcx — NBA 2K (@NBA2K) October 14, 2026

¿Qué es XBOX para PC?

XBOX para PC es la propuesta de Microsoft para llevar el ecosistema de gaming a las computadoras con Windows. A través de la aplicación XBOX, los usuarios pueden descubrir, comprar, descargar y ejecutar videojuegos compatibles con PC, además de acceder a servicios como PC Game Pass y Game Pass Ultimate, que ofrece un catálogo de títulos mediante una suscripción.

La plataforma también permite consultar logros, administrar juegos y conectarse con otros jugadores.

El objetivo de XBOX para PC es ofrecer una experiencia de juego que conecte consolas y computadoras, aunque la disponibilidad de cada función depende del título.

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