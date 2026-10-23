Si buscas juegos gratis para ampliar tu biblioteca en PC, la Epic Games Store tiene 2 nuevas propuestas que vale la pena revisar. Esta vez, la promoción está dedicada a los fans del terror, con una experiencia independiente de misterio y una aventura de supervivencia que puedes disfrutar en solitario o con amigos.

Los títulos son Home - A Unique Horror Adventure y Sker Ritual. Ambos ofrecen formas muy distintas de pasar miedo, ya sea explorando una historia inquietante en un mundo pixelado o enfrentando oleadas de criaturas mientras intentas sobrevivir en una isla maldita.

Un misterio de terror donde tus decisiones importan

En Home - A Unique Horror Adventure, despertarás en una habitación oscura que no reconoces, dentro de una casa que no te pertenece. Afuera, una tormenta se aproxima y pronto descubrirás que estás involucrado en un misterio de asesinato que tendrás que resolver mientras exploras este extraño mundo.

El juego destaca por su estilo visual de pixel art y una historia que cambia de acuerdo con tus decisiones. Conforme avances, tus acciones y la forma en que interpretes los acontecimientos influirán en la aventura, por lo que la verdad no necesariamente será la misma para todos los jugadores.

Además de su atmósfera inquietante y una banda sonora diseñada para aumentar la tensión, Home - A Unique Horror Adventure cuenta con diferentes caminos y finales.

Sobrevive a las hordas en una isla maldita

El segundo regalo es Sker Ritual, un FPS de supervivencia y un spin-off del juego de terror Maid of Sker. Aquí tendrás que enfrentarte a los Quiet Ones, criaturas sobrenaturales que regresan para convertir la isla de Sker en una auténtica pesadilla.

La aventura puede jugarse en solitario o en cooperativo online con hasta 4 jugadores. Durante las partidas, tendrás que eliminar oleadas de enemigos, completar objetivos y mejorar tu arsenal para sobrevivir a amenazas cada vez más peligrosas.

Cabe mencionar que la historia se desarrolla en 1914, cuando Elisabeth Williams busca dominar el mundo mediante la transmisión de la Canción de la Sirena. Para detenerla, tendrás que unirte a la misión de Arianwen y evitar que sus planes condenen al mundo.

¿Cómo conseguir los juegos gratis?

Si quieres aprovechar los regalos de la Epic Games Store, solamente debes ir al perfil de cada juego en el sitio de la tienda para comprobar la promoción y reclamarlos antes de que termine.

Te recordamos que los títulos estarán disponibles desde este 22 de octubre y hasta el 29 del mismo mes hasta las 9:00 AM.

¿Te gustan los juegos de terror donde tus decisiones cambian la historia o prefieres sobrevivir a hordas de enemigos con tus amigos? ¿Cuál de estos 2 títulos agregarás primero a tu biblioteca? Cuéntanos en los comentarios.

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