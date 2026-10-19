Los jugadores de PlayStation pueden aprovechar una fabulosa promoción y conseguir un aclamado juego de peleas casi regalado. No es cualquier título, pues es el origen de unas de las franquicias más populares del género. Sin embargo, la oferta estará disponible por tiempo limitado y concluirá muy pronto.

En estos tiempos en que los videojuegos son cada vez más caros, la paciencia siempre nos recompensa con promociones que vale la pena aprovechar. Actualmente, la PlayStation Store tiene atractivos descuentos para los usuarios de PS5 y PS4, quienes ya pueden sumar un atractivo juego a su colección por sólo $2 USD o menos de $40 MXN.

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GUILTY GEAR está casi regalado en la PlayStation Store

Además de Street Fighter, Mortal Kombat y TEKKEN, hay otra icónica franquicia de peleas que ha conquistado a millones de jugadores de todo el mundo. Nos referimos a GUILTY GEAR, saga de Arc System Works que sigue muy vigente entre los aficionados del género y en la escena competitiva.

Su primera entrega, lanzada en 1998 para el PS1, demostró que aún había oportunidad de innovar y ofrecer algo único en el terreno tan competido de los juegos de pelea. GUILTY GEAR se posicionó como una propuesta diferente gracias a sus personajes memorables y las particularidades de su sistema de combate.

GUILTY GEAR: Strive, el más reciente juego de la saga, fue bien recibido y ha tenido una fuerte presencia en torneos internacionales, pero muchos jugadores aún le tienen un cariño muy especial a su primera entrega. Si aún no la has disfrutado, llegó el momento perfecto para añadirla a tu colección de PS5 o PS4.

Esto debido a que GUILTY GEAR tiene 80% de descuento por tiempo limitado en la PlayStation Store. Normalmente, el título se vende por $9.99 USD o $171.55 MXN, pero podrás conseguirlo por menos de $40 MXN. Hasta el próximo 22 de octubre, el juego de peleas estará disponible por sólo $2 USD o $34.31 MXN.

GUILTY GEAR ha recibido elogios y reseñas muy positivas en prácticamente todas los sistemas donde está disponible, así que es una buena idea aprovechar la promoción en la tienda de PlayStation antes de que sea demasiado tarde. De esta forma, podrás disfrutar sus emocionantes y estratégicos combates con personajes icónicos como Sol Badguy, Axl Low, Chipp Zanuff, Dr. Baldhead, Kliff Undersn, Ky Kiske, May, Potemkin y más.

La promoción para conseguir GUILTY GEAR a precio de ganga concluirá pronto en la PS Store

Otros juegos de GUILTY GEAR también tienen descuento en PlayStation

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La PlayStation Store quiere consentir a los fans de la saga, así que otras entregas de GUILTY GEAR también tienen descuento. Por ejemplo, su más reciente entrega disponible en ambas consolas de Sony con 50% de descuento, así que sólo cuesta $344.39 MXN o $19.99 USD.

Además, los pases de temporada para GUILTY GEAR: Strive, con más personajes y otras novedades, tienen atractivos descuentos que van de 50 a 60%. Otras ofertas destacadas te permitirán sumar a tu colección títulos como GUILTY GEAR Xrd -SIGN y GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR- por atractivos precios. Abajo está la lista de descuentos que estarán vigentes hasta el 22 de octubre:

GUILTY GEAR (original) — $34.31 MXN (80 % de descuento)

GUILTY GEAR Xrd -SIGN- — $516.72 MXN (40 % de descuento)

GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR- — $206.38 MXN (40 % de descuento)

GUILTY GEAR Xrd REV 2 — $413.27 MXN (40 % de descuento)

GUILTY GEAR: Strive — $344.39 MXN (50 % de descuento)

Títulos de GUILTY GEAR tienen atractivos descuentos en PS5 y PS4

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