Los videojuegos son más caros que nunca, así que hoy es muy importante prestar atención a las rebajas para ahorrar la mayor cantidad de dinero. Ser paciente tiene sus recompensas, pues es posible comprar juegos AAA de franquicias famosas a precios muy accesibles gracias a las tiendas digitales. Precisamente, un título muy popular está casi regalado en Steam.

El videojuego en cuestión tiene miles de reseñas positivas en la tienda de PC, y lo mejor es que está disponible por la accesible cantidad de $5 USD. Además, los fanáticos que quieran explorar la franquicia podrán adquirir la última trilogía por menos de $25 USD. Pero claro, la promoción es de tiempo limitado y finalizará en pocos días.

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Mortal Kombat 11 está casi regalado en Steam gracias a una rebaja de 90% de descuento

Actualmente, Warner Bros. Games celebra una venta especial en la plataforma de Valve. Gracias a esta campaña comercial, es posible encontrar una gran cantidad de títulos a precios muy bajos. Por ejemplo, el reciente LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight tiene 30% de descuento y se vende por $49 USD.

Los entusiastas de los títulos de lucha y las experiencias competitivas deben estar particularmente atentos, pues múltiples entregas de la saga de NetherRealm Studios tiene rebajas importantes que reducen su costo de forma significativa. El juego que más destaca es, nada más y nada menos, que Mortal Kombat 11.

El título de 2019 aún mantiene una comunidad muy activa en PC, pese a que es más antiguo que MK1 de 2023. Los jugadores que busquen una experiencia competitiva deben saber que este juego está muy barato en Steam, aunque la promoción especial finalizará muy pronto.

Mortal Kombat 11 tiene un irresistible 90% de descuento en la tienda digital de Valve, así que los jugadores pueden adquirirlo por sólo $4.99 USD, es decir, $79.90 MXN. Es importante recalcar que se trata de la versión base que sólo incluye el juego original, sin contenido descargable ni material extra.

Por suerte, también es posible adquirir la versión más completa del videojuego de NetherRealm Studios. En específico, la Ultimate Edition, que incluye los 2 Kombat Packs y la expansión de historia MK11: Aftermath, tiene una rebaja de 85% y se vende por la baja cantidad de $149.85 MXN en Steam.

Mortal Kombat 11 marca el final de la línea temporal que surgió con el reboot de 2011. La trama muestra cómo Raiden y el resto de los guerreros de la Tierra deben enfrentarse a Kronica, quien planea cambiar la historia. La campaña principal reúne a personajes del pasado y presente, como Scorpion, Baraka, Sub-Zero, Noob Saibot, Jax, etcétera.

Con respecto a la Ultimate Edition, los jugadores recibirán acceso a luchadores invitados como Joker, Terminator, Spawn, Rambo y RoboCop. Peleadores favoritos de los fans como Mileena, Sindel, Nightwing y Rain también están incluidos en los Kombat Packs de la entrega de 2019.

Mortal Kombat 11 está casi regalado en PC gracias a su 90% de descuento

Más juegos de Mortal Kombat tienen rebaja y están muy baratos en PC

Como explicamos, otros juegos de la franquicia también tienen descuento y están disponibles a precios sumamente accesibles en Steam. Y sí, eso también engloba el resto de proyectos de NetherRealm Studios.

Uno de los paquetes más atractivos es el Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Legendary Edition Bundle. Como su nombre indica, también incluye el videojuego de lucha ambientado en el universo de DC Comics. Este pack, que contiene todo el contenido descargable para ambos juegos, tiene 90% de descuento y se vende por $9.99 USD, lo que se traduce a $159.90 MXN.

Por su parte, los fanáticos de la saga del Fatality deben saber que la más reciente trilogía de la franquicia también está disponible a un precio muy accesible.

El Mortal Kombat: Elder God Bundle, que incluye Mortal Kombat XL, Mortal Kombat 11: Ultimate Edition y Mortal Kombat 1 Definitive Edition, tiene 83% de descuento y se ofrece en Steam por menos de $25 USD.

Lo mejor será que los jugadores de PC interesados en adquirir alguno de estos títulos o paquetes actúen rápido, pues la promoción tiene fecha de caducidad y terminará en pocos días. En específico, estas ofertas finalizarán el 22 de octubre de 2026. Después de esa fecha, todos los juegos regresarán a sus precios habituales.

El Mortal Kombat Elder God Bundle, que incluye 3 juegos de la franquicia de NetherRealm Studios, tiene un precio bajo y está muy barato

Pero cuéntanos, ¿cuál entrega de la franquicia planeas comprar? ¿Eres fan de la franquicia? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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