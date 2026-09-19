El filme de Street Fighter está a la vuelta de la esquina y al ser una gran producción los cines están preparándose para hacer que la llegada a taquilla sea digna de la saga de peleas. Desde luego, la lista de coleccionables incluye vasos y hasta una palomera que podrás usar.

Ya falta menos de 1 mes para el estreno de la cinta y las cadenas de cines ya dieron a conocer todo lo que tienen preparado para ganarse la preferencia de los fans y el coleccionable que naturalmente llama más la atención es una de las palomeras que se pondrán a la venta.

¿Dónde comprar la palomera de Street Fighter?

Decimos esto porque el coleccionable no sólo cumplirá las funciones de palomera común y corriente, sino que será posible usarla a manera de gorra, pues está diseñada justo como el peinado del icónico peinado plano de Guile, personaje ficticio de la saga de peleas que cobrará vida en la película live-action gracias a Cody Rhodes.

“Aerodinámica, diseñada para el rendimiento, amarillo de mantequilla hermoso, picante y deliciosa”, promociona el mismo Cody Rhodes la palomera. “Hecha para la experiencia de ir al cine definitiva, y puedes usarla”.

Aquellos interesados en este coleccionable, que además incluirá un conjunto de placas de identificación de Guile, deben saber que sólo podrán comprarlo en la cadena de cines estadounidenses AMC Theatres, que también ofrecerá otros artículos exclusivos, como una palomera metálica con llavero, vasos con figurillas de los peleadores y otra palomera con diseño del Hadouken de Ryu con iluminación.

Cines venderán vasos, palomeras y más coleccionables de Street Fighter (imagen: AMC Theatres)

AMC Theatres sin duda tendrá los coleccionables más llamativos, pero también habrá otras cadenas que ofrecerán artículos promocionales, como Cinemark, que pondrá a la venta una palomera metálica con diseño de una arcade de Street Fighter, así como vasos con forma de Ryu.

Unleashing our Street Fighter merch COMING SOON to theaters! 👊



Tickets on sale Monday. pic.twitter.com/2qJBDhK50W — Cinemark Theatres (@Cinemark) September 17, 2026

¿La palomera y demás coleccionables de Street Fighter llegarán a cines de México?

Desafortunadamente para los fans que esperan con ansias este filme, no hay noticias en torno a la palomera de Guile o los demás coleccionables temáticos que podrían venderse en cines de México, por lo que en el caso de que la palomera no se venda en México u otro país de Latinoamérica los fans en esta regiones que deseen conseguirla tendrán que comprar la en sitios de reventa e importarla por su cuenta.

Aún faltan varias semanas para el estreno de la película en cines, así que aún hay tiempo para que los cines de México y Latinoamérica anuncien sorpresas al respecto. Como Cinépolis, que precisamente hace unas horas reveló que ofrecerá un menú temático a 3 tiempos inspirado en la película, el cual incluye 2 bebidas sin alcohol y 1 boleto para ver el filme en una sala Cinépolis VIP, y cuya preventa comenzará el próximo 21 de septiembre.

Hasta el momento, Cinemex no ha anunciado ni promociones ni la venta de objetos coleccionables.

¿Estás interesado en alguno de los coleccionables de la película de Street Fighter? Cuéntanos en los comentarios.

Street Fighter 6 está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

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