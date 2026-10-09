En la década de 1990, hubo una rivalidad entre Mortal Kombat y Street Fighter al tratarse de 2 de las franquicias de juegos de lucha más importantes de la época. Dicha competencia evolucionó con el paso del tiempo, y durante muchos años los fanáticos pidieron un crossover. Ahora, ese esperado cruce podría ocurrir en el cine.

En un giro inesperado, las series de NetherRealm Studios y Capcom regresaron a la gran pantalla en 2026. La película protagonizada por Ryu y Chun-Li llegará a los cines de todo el mundo en octubre, y deberemos esperar para descubrir cómo le va en taquilla. Mientras tanto, sus actores ya piensan en una posible colaboración con la saga de Scorpion y Sub-Zero.

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Elenco de Street Fighter habla sobre el crossover con Mortal Kombat

Debido a que la cinta de Paramount Pictures se estrenará en un par de días, ya se pusieron en marcha las campañas de publicidad y las giras de prensa. Durante una charla con el portal ComicBook, miembros del reparto revelaron a qué personajes de Mortal Kombat les gustaría enfrentarse en un hipotético crossover.

El actor y luchador profesional Cody Rhodes, quien interpreta al soldado Guile en Street Fighter, comentó que personalmente le gustaría cruzar puños con uno de los peleadores más infames de la saga de Warner Bros. Discovery: Kano, el peligroso líder del Dragón Negro.

“Quiero pelear contra Kano. Sí, creo que Guile siempre quiere representar a los Estados Unidos de la mejor manera posible, y hay mucho interés porque Kano arrasa en Australia, ¿verdad? Así que creo que me gustaría que fuera un asunto internacional”, comentó Cody Rhodes.

Por su parte, el comediante Andrew Schulz, quien da vida a Dan Hibiki en la adaptación live-action de Street Fighter, fue a las grandes ligas y aseguró que le encantaría luchar contra Scorpion, posiblemente el personaje más famoso de Mortal Kombat. Según explica, un enfrentamiento entre ambos peleadores daría lugar a mucha comedia.

“Escucha, quiero pelear con Scorpion. Simplemente porque siento que cuando Scorpion diga: ‘get over here’, Dan diría algo como: ‘ya voy, amigo. No necesitas hacer todo eso, como sacar serpientes de tu mano’. Sí, me encantaría”, afirmó el presentador de podcast.

Actores están de acuerdo con el crossover entre Mortal Kombat y Street Fighter

David Dastmalchian, quien en la película de Street Fighter se pone en el traje del villano M.Bison, confesó durante la entrevista que le gustaría ver una pelea entre su personaje y Johnny Cage, quien este año fue uno de los protagonistas de la secuela de Mortal Kombat.

“Oh, ya sabes, creo que Johnny [Cage] tiene un ego enorme, y querría venir ahí, y probablemente querría que lo convirtiera en una estrella de cine en el mundo de las sombras, y luego simplemente lo destruiría. Eso sería muy divertido”, comentó el actor de 51 años.

Por último, la actriz y artista marcial Rayna Vallandingham, quien tuvo la responsabilidad de interpretar a Juli en Street Fighter, confesó que su personaje le gustaría demostrar su valía al derrotar a uno de los luchadores más poderosos del universo de Mortal Kombat: Sub-Zero, el Gran Maestro de los Lin Kuei.

“Quiero enfrentarme a Sub-Zero. Quiero ver qué intenta hacer para congelarme… ¡voy a por ti, amigo!”, comentó la campeona de taekwondo.

Mortal Kombat vs. Street Fighter ya es posible gracias a la compra de Warner Bros.

Por supuesto, todos los comentarios anteriores son meras opiniones personales y actualmente se desconoce si algún día habrá una película crossover que reúna a los personajes de ambas franquicias; sin embargo, un hipotético Mortal Kombat vs. Street Fighter es más probable que nunca.

Tras meses de tira y afloja, Paramount finalmente concretó la adquisición de Warner Bros. Discovery por una suma de $110 millones de dólares, y dicha unión dio como resultado la división Skydance. Esto quiere decir que las sagas de NetherRealm Studios y Capcom finalmente están bajo el mismo paraguas.

Esto resulta curioso, pues recordemos que actores de Street Fighter se burlaron del reparto de Mortal Kombat II durante The Game Awards 2025. El productor de la cinta de Warner Bros. Pictures lamentó esos comentarios. Ahora, la rivalidad se convirtió en amistad gracias a la fusión de ambas casas productoras.

Pero claro, está por verse si Paramount y Warner Bros. deciden unir fuerzas para crear una cinta crossover. Mortal Kombat II tuvo una recaudación relativamente baja de apenas $129 millones de dólares contra un presupuesto de $80 MDD. El director Simon McQuoid aún no confirma si habrá una tercera película de la franquicia.

Los primeros pronósticos para Street Fighter también son modestos, y parece que el filme se quedará corto en taquilla. Lo anterior es preocupante al considerar que su producción costó hasta $100 millones de dólares, según reportes.

Un hipotético Mortal Kombat vs. Street Fighter podría ser el impulso que necesitan ambas franquicias para triunfar en el cine.

Paramount por fin completa la compra de Warner Bros. Discovery, y Mortal Kombat y Street Fighter ya le pertenecen a la misma compañía

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver una película protagonizada por los héroes y villanos de ambas franquicias?

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