Los fantasmas y los monstruos serán apenas el comienzo de una aventura que promete poner a prueba las habilidades de los jugadores. Usual June, el nuevo juego de acción y aventura sobrenatural de Finji, confirmó su llegada a más plataformas, por lo que los jugadores tendrán nuevas opciones para disfrutar esta historia llena de misterios.

El estudio anunció que el título debutará el 20 de enero de 2027 para Xbox Series X|S y PC, a través de Microsoft Store, además de su lanzamiento previamente confirmado en Steam. Con esta noticia, el proyecto amplía su disponibilidad de cara a su estreno.

¿De qué trata Usual June?

Usual June es una aventura de acción en tercera persona que pondrá a los jugadores en los zapatos de June, quien tendrá que descubrir un misterio capaz de destruir una ciudad entera. Para conseguirlo, deberá enfrentarse a criaturas monstruosas, conversar con fantasmas y explorar distintos lugares mientras intenta descubrir qué sucede en Fen Harbor.

La aventura llevará a los jugadores a laboratorios secretos, túneles oscuros, observatorios embrujados y estaciones de tren abandonadas. También habrá un mundo misterioso que esconderá más de una sorpresa, así que la exploración será fundamental para descubrir los secretos de este universo.

El combate tendrá un ritmo rápido y permitirá realizar bloqueos y movimientos especiales. Además, los jugadores podrán modificar el estilo de pelea de June mediante objetos y equipamientos, así como desbloquear nuevos poderes conforme acumulen experiencia y suban de nivel.

Los vivos y los muertos tendrán un papel importante

Uno de los elementos más llamativos de Usual June será la interacción con sus personajes. El juego contará con un elenco de 25 personajes que ayudarán a reconstruir lo ocurrido en Fen Harbor, aunque las pistas no estarán disponibles de una manera convencional.

Los fantasmas podrán compartir sus recuerdos mediante imágenes fotográficas, mientras que los vivos deberán interactuar con los objetos. June deberá aprovechar ambas perspectivas para resolver el misterio antes de que los espíritus desaparezcan y se agote el tiempo.

El proyecto está dirigido por Adam Saltsman, director creativo conocido por Overland y Canabalt. La producción también cuenta con la colaboración del escritor David Pinckney, la guionista ganadora de un premio BAFTA Cara Ellison y el director de audio Adam Hay, quien trabajó en Dreams y Everybody’s Gone to the Rapture.

Con su combinación de combate, exploración y elementos sobrenaturales, Usual June buscará ofrecer una aventura donde cada pista será importante.

¿Te llama la atención esta propuesta de Finji? ¿Te gustaría jugarla en Xbox Series X|S o PC? Cuéntanos en los comentarios.

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