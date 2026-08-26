Una de las preguntas más importantes para la próxima generación de XBOX es si Project Helix tendrá soporte para formato físico. Es un hecho que el PS6 será puramente digital, pero Microsoft sigue sin confirmar algo al respecto.

Hoy, la compañía anunció su programa Disc to Digital, el cual otorga el goce de una licencia digital para quien tenga una copia física sin costo adicional. Hay quien piensa que es un punto medio en la transición hacia el ecosistema digital, y recientemente Asha Sharma habló al respecto.

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Asha Sharma reconoce el interés de los jugadores en el formato físico, pero esto no sería suficiente para Project Helix

Durante una entrevista con la BBC, Asha Sharma, jefa de XBOX, habló sobre uno de los temas más polémicos del momento: el posible final del formato físico en los videojuegos.

Al respecto, la ejecutiva fue cuestionada sobre lo que sucederá con Project Helix, la nueva generación de XBOX de la que se rumora también será puramente digital. Asha Sharma señaló que la compañía enfrenta un reto para costear su nuevo sistema dadas las condiciones de mercado de algunos componentes esenciales.

Asimismo, mencionó que tienen pleno conocimiento de las nuevas tendencias de consumo y aunque saben que se inclina hacia lo digital, quieren ofrecer opciones al público. Es ahí donde entra Disc to Digital:

“Como industria, estamos en medio de un Rampocalipsis. Toda la industria necesita empezar a innovar en asequibilidad y eficiencia. Eso es algo que no habíamos tenido que hacer. Pero con la crisis que está ocurriendo actualmente en hardware y componentes, es absolutamente algo en lo que todos debemos pensar, innovar y dar a la gente más opciones sobre cómo juegan y compran su consola.

Sé que a los jugadores les encanta el formato físico, y sé que los medios digitales tienen muchos beneficios, y quiero asegurarme de que la gente tenga opción. En esta próxima generación, tenemos que pensar en la eficiencia y la asequibilidad junto con el rendimiento".

Pese a la crisis y el contexto adverso, XBOX se compromete a mantener la retrocompatibilidad

Aunque es una posibilidad que el final del formato físico en los videojuegos esté más cerca de lo que pensamos, XBOX no piensa tanto en ello, sino en la forma en que puede disminuir el impacto de este cambio.

Parte de su estrategia tiene que ver con algo que han hecho desde sus inicios, la retrocompatibilidad y oficialmente Project Helix tendrá 5 generaciones de XBOX en un solo sistema.

Al respecto, Asha Sharma considera que opciones como Disc to Digital y su programa de retrocompatibilidad brindan opciones en vez de cerrar caminos:

“Anunciamos la posibilidad de que los jugadores con algunos de los más de 1000 títulos en discos físicos tengan derecho digital.

También, llevamos mucho tiempo siendo pioneros en la retrocompatibilidad y seguirán viendo eso a medida que avancemos en las generaciones".

Asha Sharma no confirmó si Project Helix tendrá unidad lectora de discos.

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