Nos acostumbramos a disfrutar videojuegos AAA, pero si algo demostraron los últimos años es que la escena indie tiene mucho que ofrecer a la comunidad. Otra prueba de ello es un nuevo RPG de 2026, que ahora está disponible totalmente gratis en Steam.

El título de rol es un proyecto independiente hecho por un pequeño equipo de estudiantes, lo que hace que su calidad sea incluso más impresionante. Los jugadores interesados ya pueden conseguirlo sin costo alguno en PC, y lo mejor es que no es una promoción de tiempo limitado.

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Heavy Wake se convierte en free-to-play y ya está disponible gratis

El juego al que nos referimos es Heavy Wake, un RPG de aspecto pixelart que debutó en julio de 2026. A pesar de tener menos de 4 meses en el mercado, sus creadores decidieron regalarlo a la comunidad para que todos los fanáticos de las experiencias de rol puedan conseguirlo sin gastar un centavo.

Esta experiencia independiente se lanzó bajo un modelo premium de paga, aunque su precio era sumamente accesible. Los usuarios de Steam sólo tenían que gastar $1.99 USD (o el equivalente a la moneda local) para hacerse con esta aventura.

Aun así, el equipo indie Cold and Wet Studios quiso eliminar cualquier barrera y permitir que todos los jugadores, sin excepción, puedan añadir este juego en su cuenta personal de la plataforma de Valve. Esta semana, Heavy Wake se convirtió en un free-to-play y, por ende, ya está disponible 100% gratis en PC.

Es importante señalar que no se trata de una promoción de tiempo limitado, así que los jugadores de la tienda podrán conseguirlo sin costo alguno en cualquier momento.

A través de un comunicado, los desarrolladores de indie Cold and Wet Studios explicaron el razonamiento detrás del plan de negocio. El estudio, conformado por un grupo de apenas 6 estudiantes, explicaron que Heavy Wake nació como el primer episodio de un proyecto mucho más grande.

Sin embargo, el equipo se dio cuenta de que la mejor opción era ajustar el alcance del juego y convertirlo en una experiencia breve y autocontenida. Y si bien la idea inicial era hacer que el título estuviera disponible gratis para todos, optaron por venderlo a un precio accesible para cubrir la tarifa de publicación de Steam.

“Desde su lanzamiento, Heavy Wake ha llegado a nuevos jugadores a través de eventos locales de videojuegos independientes y estudiantiles. Ahora, queremos facilitar que cualquier persona interesada en los inicios de nuestro estudio pueda acercarse a esta obra temprana. Hacerlo gratuito nos parece el paso lógico a seguir”, explicó el estudio.

Heavy Wake se convierte en free-to-play y ya está disponible gratis en PC

Heavy Wake es un RPG para PC hecho por 6 estudiantes

En su comunicado de Steam, Cold and Wet Studios agradeció el apoyo de todas las personas que adquirieron este título de rol durante el periodo de pago, y les dio la bienvenido a todas las personas que probarán esta experiencia por primera vez gracias a la transición al formato gratuito.

Además, los 6 estudiantes aprovecharon la oportunidad para explicar en qué consiste Heavy Wake para invitar a los jugadores a probarlo. En resumen, estamos ante un RPG por turnos ambientado en un misteriso mundo de fantasía oscura. El juego se caracteriza por sus mecánicas de construcción de mazos.

La historia de esta aventura se enfoca en Fyodor, cuyo pueblo está en peligro por culpa de una misteriosa enfermedad. Tras enterarse de una leyenda que podría esconder el secreto detrás la cura, el héroe se embarca en un viaje hacia una isla repleta de lugares inquietantes y todo tipo de monstruos.

Heavy Wake presenta combates por turnos, y el sistema general gira alrededor de la construcción de mazos. Los jugadores también pueden reclutar a otros personajes, quienes aportarán sus propias cartas y efectos pasivos. La idea es crear combinaciones con sinergia para derrotar a los enemigos.

Según los desarrolladores, este título independiente tiene una duración aproximada de 60 minutos. Así pues, es una aventura muy corta que será del agrado de quienes buscan experiencias breves y concisas. Actualmente, el RPG posee 95% de reseñas positivas en Steam.

Heavy Wake es un videojuego indie que presenta mecánicas de RPG por turnos y construcción de mazos

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