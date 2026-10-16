Jugar en PC tiene una gran ventaja: tiendas como Steam y Epic Games Store ofrecen nuevos juegos gratuitos cada semana. Gracias a esto, podemos sumar títulos de todo tipo a nuestra colección sin costo alguno, lo cual se agradece en estos tiempos en que los videojuegos son cada vez más costosos.

De hecho, Steam tiene otro regalo para los amantes del PC gaming: un peculiar juego que fusiona los títulos de deportes con los shooters, en una singular mezcla que ofrece partidas caóticas que pueden ser muy divertidas si las disfrutamos con amigos.

Video relacionado: ¡La IA se salió de control! Nvidia y Epic Games contra los gamers

Este juego que combina voleibol y disparos está disponible gratis en Steam

Los deportes y los shooters son 2 de los géneros más populares de videojuegos, así que el estudio Todd’s Team decidió mezclarlos en una experiencia única. El resultado es un título bastante singular que mezcla la diversión del voleibol con el caos de los juegos de disparos.

Nos referimos a Volley Guns, título que debutó en Steam el pasado 31 de agosto. Como lo mencionamos, combina las reglas tradicionales del voleibol con armas de fuego y acción muy caótica. Sus partidas se desarrollan como una competencia deportiva normal, pero podrás disparar para cambiar el rumbo de cada competencia.

En Volley Guns, la pelota tiene una barra de vida que funciona como cuenta regresiva. Deberás llevar el esférico a la cancha de tu rival antes de que su vida se agote con los disparos, pues de lo contrario explotará. Al inicio de cada partida, deberás seleccionar a uno de los peculiares personajes del título, que se distinguen por su personalidad, su armamento y estilo de combate único.

El título gratuito tiene partidas multijugador en línea, así como un modo local con pantalla dividida. Volley Guns recibió reseñas positivas por parte de la comunidad de Steam, pues ofrece buenas dosis de diversión si se juega con amigos.

Volley Guns está disponible gratis en Steam, pues sus creadores decidieron ofrecerlo como una experiencia free-to-play. Para conseguirlo, basta con que visites su página en Steam y des clic en el botón “Jugar”. De esta forma, se sumará a tu librería y podrás disfrutarlo cuando quieras.

Volley Guns está disponible gratis en Steam

¿Qué ofrece Volley Guns?

Como los juegos deportivos y los shooters, Volley Guns se disfruta más en compañía. Ofrece partidas de 2 contra 2, así que hasta 4 jugadores se pueden sumar a sus modos locales y online. Esto significa que es una experiencia competitiva y cooperativa por igual.

Además de un variado elenco de personajes, el título tiene una selección de 4 clases de armas, cada una con ataques poderosos que te favorecerán en el terreno de juego. Volley Guns se ambienta en Block City, lugar donde hay 6 canchas para competir.

Lo más interesante es la forma en que rompe las reglas del deporte: sus partidas tienen bloqueos especiales, plataformas de salto y, además, es posible dispararle a la pelota en pleno vuelo, lo que aumenta el dinamismo y la adrenalina de las partidas.

El título gratuito le da un giro único e interesante al voleibol

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Steam.

Video relacionado: La nueva patente de Microsoft es una pesadilla de privacidad