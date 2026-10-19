Poco a poco nos acercamos a la recta final de octubre, lo que sólo significa una cosa: Halloween está muy cerca. Para conmemorar la temporada más aterradora del año, un estudio decidió consentir a la comunidad y regalar 2 videojuegos de terror a la comunidad de PC como parte de una promoción especial que finalizará muy pronto.

Los títulos en cuestión ya están disponibles sin costo alguno, y los jugadores que los reclamen durante esta iniciativa podrán conservarlos en sus bibliotecas digitales para siempre. Estas experiencias presentan horror psicológico y gráficos realistas, así que son lanzamientos llamativos que deben estar en el radar de los fans del género.

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Waleedzo regala y ofrece gratis $20 USD en videojuegos de terror en PC

Steam es posiblemente el launcher de PC más popular y utilizado en todo el mundo, pero ciertamente no es el único. Es importante aclarar eso, pues esta promoción especial llega cortesía de Itch.io, una plataforma de distribución digital que se especializa en videojuegos independientes y de bajo presupuesto.

Esa tienda se convirtió en una herramienta de gran utilidad para los desarrolladores pequeños, quienes buscan lanzar sus proyectos sin el apoyo de un editor. Precisamente, el estudio Waleedzo puso en marcha una oferta de tiempo limitado para promocionar su siguiente gran juego.

En específico, el creativo recordó a la comunidad de PC que As Long As She Forgot, una nueva aventura de terror, debutará el próximo 29 de octubre de 2026 en Steam y otras tiendas digitales. Para hacer más amena la espera, el desarrollador decidió regalar sus 2 proyectos anteriores.

Para ser más precisos, The Black Within de 2024 y The Green Light de 2026 tienen 100% de descuento en Itch.io, así que los jugadores de PC podrán conseguirlos gratis. Esta promoción de tiempo limitado ya está activa, pero finalizará muy pronto.

Los usuarios tienen hasta el 24 de octubre para añadirlos a su biblioteca. Si los reclaman durante el periodo correspondiente, podrán consérvalos para siempre en su librería digital de la tienda de PC. Cada juego tiene un precio individual de $10 USD, lo que significa que los fans que aprovechen esta rebaja podrán conseguir $20 USD de valor sin gastar un centavo.

Debido a que Itch.io es desconocido para muchos jugadores, es importante destacar cómo canjear estos títulos de forma gratuita. El proceso es muy sencillo: el primer paso es crear una cuenta en la plataforma, y luego es necesario visitar las páginas de The Black Within y The Green Light para canjear cada juego. Por último, selecciona el botón “Descargar o reclamar”.

Si bien ambos videojuegos tienen 100% de descuento y estarán disponibles completamente gratis hasta el 24 de octubre, los jugadores tienen la opción de donar dinero para apoyar al desarrollador. Ese monto es opcional, pero estamos seguros de que Waleedzo lo agradecerá.

The Black Within y The Green Light tienen 100% de descuento y están disponibles gratis en PC a través de Itch.io

¿Qué ofrecen The Black Within y The Green Light?

Es importante aclarar que Waleedzo es un desarrollador independiente, por lo que los jugadores que planean aprovechar esta oferta deben moderar sus expectativas. Dicho esto, los títulos que se ofrecen gratis en PC son muy interesantes y, en general, recibieron el visto bueno de la comunidad.

El primero en la lista es The Black Within, un título de terror psicológico en primera persona que sigue la historia de Laila Rose, una artista de 38 años que vende su alma por fama y fortuna. Cuando todo parecía ir bien, la protagonista poco a poco empieza a enfrentar las consecuencias de sus actos.

Este videojuego de 2024 es una aventura condensada que se enfoca en narrar una historia, por lo que su jugabilidad es bastante limitada y generalmente sólo deberemos explorar escenarios y resolver acertijos simples. Su verdadero encanto recae en la historia, que aborda temas complejos como la codicia, el miedo y el lado oscuro de la industria musical.

The Black Within fue del agrado de los jugadores de PC, y en este momento tiene reseñas muy positivas en Steam. Según Waleedzo, esta aventura de terror se puede terminar en aproximadamente 70 minutos.

Es posible conseguir The Black Within sin costo alguno en PC

Por otra parte, los usuarios de Itch.io también podrán conseguir de forma gratuita una copia digital de The Green Light, que se lanzó a principios de 2026. Estamos una vez más ante una aventura de terror psicológico, aunque explora otros temas.

La trama principal de este videojuego independiente se enfoca en Fred, un sujeto común y corriente que viaja a un faro lejano después de que escuchó una voz misteriosa en la radio, que le prometió que le ayudaría abandonar su vida aburrida y trabajo monótono. Pero claro, ese lugar esconde un secreto oscuro y aterrador.

The Green Light tiene reseñas mayormente positivas en Steam, y los jugadores que lo probaron elogian la historia, los gráficos realistas y la ambientación. En cambio, las críticas negativas señalan problemas de optimización y una jugabilidad poco innovadora. Aun así, vale la pena canjearlo gratis en PC mientras sea posible.

The Green Light tiene 100% de descuento y se puede conseguir sin costo en Itch.io

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos videojuegos de terror? ¿Planeas aprovechar la oferta y reclamar alguno? Dinos en los comentarios.

Encontrarás más información sobre videojuegos gratuitos si visitas esta página.

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