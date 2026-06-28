Steam es fácilmente una de las mejores plataformas para comprar videojuegos digitales gracias a sus ofertas y promociones. Justamente, un popular juego AAA de una de las sagas más grandes del mundo está casi regalado por tiempo limitado.

Call of Duty tiene sobre sus espaldas numerosas entregas, algunas mejor recibidas que otras. Ahora, los jugadores pueden comprar uno de los títulos más criticados y divisivos de la franquicia a un precio de regalo en PC gracias a una irresistible oferta especial de tiempo limitado.

Y sí, ahora es el mejor momento para adquirir ese juego de la saga. Esto lo decimos porque actualmente está en marcha un evento especial que permitirá a los jugadores subir de nivel más rápido, lo que será de gran utilidad para desbloquear equipamiento y otras recompensas en el componente multijugador.

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Call of Duty: Modern Warfare II cuesta $7 USD en Steam gracias a oferta de 90% de descuento

En este momento, Activision lleva a cabo una venta de verano en Steam. Esto significa que numerosos títulos de la compañía tienen descuento y están disponibles a precios muy económicos. Por ejemplo, Sekiro: Shadows Die Twice cuesta la baja cantidad de $649.50 MXN en México.

Naturalmente, múltiples entregas de la serie Call of Duty también forman parte de esta promoción de tiempo limitado. Si bien los fans pueden comprar el criticado CoD: Black Ops 7 a mitad de precio, la atención de los jugadores se enfocó en otro título que de igual forma dividió las opiniones de la comunidad.

Hablamos de Call of Duty: Modern Warfare II, que debutó en 2022. Si bien batió récord de ventas e ingresos en su lanzamiento original, rápidamente fue blanco de críticas negativas por parte de los jugadores debido a su modo multijugador, que presenta un movimiento demasiado realista y lento.

¿Esas críticas están justificadas? Los jugadores pueden descubrirlo por ellos mismos, pues el título de Infinity Ward está casi regalado en Steam. En este momento, el FPS tiene 90% de descuento, así que se puede adquirir por el bajo precio de $6.99 USD, es decir, $139 MXN.

Los fanáticos que aprovechen la oferta se ahorrarán la increíble cantidad de $63 USD, así que es una excelente rebaja; de hecho, Call of Duty: Modern Warfare II jamás había estado tan barato en la plataforma de PC. Esta promoción ya está activa en la tienda de Valve, pero finalizará el próximo 9 de julio de 2026.

Call of Duty: Modern Warfare II tiene 90% de descuento y está muy barato en Steam

Esta rebaja es exclusiva de PC, pues Call of Duty: Modern Warfare II no tiene descuento en la PS Store de PlayStation ni en la Microsoft Store de XBOX.

Call of Duty: Modern Warfare II revive con miles de jugadores en PC

Aunque la franquicia aún es muy popular, resulta obvio que los títulos más antiguos pierden relevancia con el paso de los años. Esta rebaja de tiempo limitado revitalizó la popularidad de la entrega de 2022, que actualmente vive su mejor momento en mucho tiempo en Steam.

Call of Duty: Modern Warfare II acaba de batir su récord personal en la tienda de PC al conseguir un pico máximo de 42,105 jugadores concurrentes. Para contextualizar, la mejor marca anterior era de apenas 4407 usuarios simultáneos, pues el título llegó mucho después a Steam tras permanecer como exclusivo de Battle.net durante años.

En este momento, el videojuego de Infinity Ward tiene más de 20,000 jugadores conectados en los servidores de PC. Además del descuento de 90%, muchos fans se animaron a regresar a esta entrega porque los desarrolladores lanzaron un evento especial de doble experiencia (2XP), que durará todo el fin de semana.

Lo más curioso es que el estudio reconoció abiertamente en su publicación las críticas que recibió el sistema de movimiento de dicho juego. Ese gesto dio esperanza a muchos jugadores, quienes confían en que la compañía no repetirá el mismo error en el próximo Modern Warfare 4, que debutará oficialmente en octubre de 2026.

El evento de 2XP de Call of Duty: Modern Warfare II sólo estará disponible durante el fin de semana

Pero dinos, ¿estás de acuerdo con las críticas de los fans? ¿Planeas aprovechar la rebaja de 90% de descuento y comprar el juego en Steam? Déjanos leerte en los comentarios.

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