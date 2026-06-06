Cuando viajé a Los Ángeles el pasado 21 de mayo para conocer Call of Duty: Modern Warfare 4, esperaba escuchar detalles sobre la campaña y el multijugador. Después de todo, esos son los pilares tradicionales de la franquicia. A pesar de esto, hubo una presentación que terminó robándose buena parte de mi atención: el DMZ.

Antes de que comenzara la conferencia, había mucho misterio alrededor del modo de extracción. Infinity Ward llevaba años sin hablar seriamente de él y muchos jugadores todavía tenían sentimientos encontrados sobre su primera versión.

Por esa razón, me sorprendió que la presentación arrancara con una declaración tan directa: los desarrolladores prácticamente dijeron entre risas que esta vez hicieron un verdadero DMZ. Confieso que la frase me sacó de onda. También logró exactamente lo que buscaba: hacer que prestara más atención a todo lo que venía después.

Mientras avanzaba la conferencia, entendí por qué el estudio se siente tan seguro. Lo que vi pareció más que una simple evolución del DMZ original. Me encontré con un intento por convertirlo en una experiencia mucho más ambiciosa, profunda y completa.

Infinity Ward admite que aprendió de sus errores

Algo que me gustó de la presentación es que Infinity Ward nunca intentó esconder el pasado de su modo de extracción.

Los desarrolladores explicaron que el DMZ original funcionó como una especie de laboratorio. Fue una experiencia que les permitió experimentar con el género, observar cómo reaccionaban los jugadores y descubrir cuáles elementos funcionaban y cuáles necesitaban cambios importantes.

Durante la conferencia, quedó claro que el equipo pasó varios años recopilando comentarios de la comunidad. Según explicaron, una de las principales críticas era la falta de progresión y de sistemas que hicieran sentir al jugador que realmente está construyendo algo a largo plazo.

Por eso, el nuevo DMZ incorpora una enorme cantidad de sistemas de progresión con operadores especializados, árboles de habilidades, inventarios, impresoras 3D para fabricar equipo, una base de operaciones que crecerá con el tiempo y un mecanismo que permitirá rescatar operadores perdidos en combate. Lo más interesante, insisto, es que todo esto nace directamente de comentarios de los jugadores.

Además de ver todos los detalles del juego, pude entrevistar a Joe Cecot y Jack Reynolds de Infinity Ward, quienes explicaron que su objetivo era evitar que DMZ se sintiera como un simple complemento de Modern Warfare 4. Lo que quieren es que tenga identidad propia y que pueda sostenerse como una experiencia completa.

Es una meta muy ambiciosa, pero después de escuchar todas las novedades entiendo por qué creen que pueden conseguirlo.

Hajin es enorme y podría convertirse en uno de los mapas más impresionantes de Call of Duty

Otro de los grandes protagonistas de la presentación fue Hajin, el enorme mapa donde se desarrollará DMZ y debo decir que visualmente luce impresionante.

Lo primero que pensé cuando lo vi fue que Infinity Ward finalmente está intentando construir un escenario que cuente una historia por sí mismo. Los desarrolladores explicaron que el mapa existe gracias a un accidente nuclear ocurrido durante la campaña principal. Ese desastre creó una zona de exclusión gigantesca, donde ahora se desarrollan las operaciones de DMZ. Me gustó mucho que la campaña influya de esa forma.

Otro punto interesante es que Hajin representa más de una locación. El mapa combina territorios inspirados en Corea del Sur, Corea del Norte y Rusia. Según Infinity Ward, fue necesario aumentar considerablemente la escala para poder representar adecuadamente todas esas regiones y dar espacio a una mayor cantidad de jugadores, enemigos e historias emergentes. Eso sí, el tamaño es apenas una parte de la ecuación.

El estudio está apostando por convertir el escenario en un elemento dinámico. Además, se mostraron sistemas climáticos que modifican las condiciones de cada despliegue: habrá lluvia, niebla, nieve y distintos niveles de intensidad que incluso podrían empeorar conforme avanza la partida.

La idea suena excelente sobre el papel, pero es uno de los aspectos que más curiosidad me genera. Quiero ver si estos cambios realmente enriquecen la experiencia o si después de varias horas terminan convirtiéndose en una molestia.

La historia podría ser el gancho perfecto para muchos jugadores

Quienes leyeron el artículo anterior en el que hablo sobre la campaña y el multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 4 saben que, normalmente, me interesa más el primer modo. Por eso, una característica de DMZ que inmediatamente llamó mi atención es que tendrá una historia conectada directamente con los eventos de la trama principal.

Infinity Ward explicó que los jugadores podrán participar en misiones narrativas diseñadas específicamente para expandir el universo del juego. Algunas incluirán infiltraciones, rescates, extracción de información y operaciones especiales dentro de las zonas más peligrosas del mapa.

De hecho, durante la presentación mostraron ejemplos bastante llamativos. Una misión involucra la infiltración de una bóveda. Otra consiste en capturar a un importante general herido para obtener información valiosa. También habrá operaciones dentro de bases militares altamente protegidas.

Lo mejor es que estas misiones reunirán a jugadores que comparten exactamente el mismo objetivo. Creo que esta decisión puede marcar una enorme diferencia y conquistar a jugadores como yo, que normalmente nos acercamos más a Modern Warfare por su historia, ya que tendremos una razón convincente para entrar en este tipo de experiencias.

DMZ quiere ser un juego completo dentro de Modern Warfare 4

Durante la conferencia hubo una frase que los desarrolladores repitieron constantemente: DMZ es un juego dentro del juego, lo que es una afirmación enorme y muy ambiciosa.

Habrá 3 formas principales de jugar: las Story Missions, que estarán enfocadas en la narrativa; las Dynamic Operations, que ofrecerán objetivos que cambian constantemente para evitar que las misiones sean similares; y el Freedom Mode, una opción diseñada para quienes simplemente quieren entrar en el mapa y crear sus propias historias.

Lo mejor es que todo ocurrirá dentro del mismo mundo. Mientras un grupo realiza una misión narrativa, otros jugadores podrían estar completando operaciones dinámicas o simplemente explorando el mapa en busca de recursos y enfrentamientos.

También habrá múltiples tipos de enemigos, desde soldados básicos hasta tenientes especiales, vehículos blindados, helicópteros, enjambres de drones y enormes comandantes capaces de cambiar completamente el ritmo de una partida.

Además, uno de los conceptos más interesantes es el sistema de amenaza. Infinity Ward lo resumió con una frase sencilla: mientras más presionas al mundo, más fuerte te responde. Si eliminas demasiados enemigos o llamas demasiado la atención, comenzarán a aparecer fuerzas cada vez más peligrosas para obligarte a replantear tu estrategia o escapar antes de que sea demasiado tarde.

La idea me parece fantástica, porque genera tensión constante y ayuda a que cada decisión tenga consecuencias.

Pude hablar con Infinity Ward sobre el futuro de DMZ

Como mencioné, después de la presentación del juego pude hablar con algunos de los responsables del modo de extracción y varias de sus respuestas reforzaron la impresión positiva que me dejó la conferencia.

Los desarrolladores explicaron que Hajin nació de una ambición muy simple: crear un espacio más grande, más rico y más dinámico que cualquier mapa anterior. Según me contaron, el aumento de escala les permitió incluir más jugadores, más inteligencia artificial y más oportunidades para que ocurran situaciones inesperadas.

También profundizaron en las lecciones aprendidas con el DMZ original. Reconocieron que muchos jugadores querían mayor crecimiento y más control en su progreso. Precisamente por eso incorporaron sistemas como los operadores especializados, la progresión independiente, la fabricación de objetos y la gestión avanzada de inventario.

Otro aspecto importante fue la accesibilidad. Infinity Ward admitió que la versión anterior podía ser demasiado dura para quienes jugaban en solitario. Por todo eso, en esta ocasión habrá nuevas mecánicas que ofrecen una segunda oportunidad antes de perderlo todo, con el fin de que la experiencia sea más amigable sin sacrificar la tensión característica del género.

Finalmente, cuando les pregunté qué mensaje quieren mandar a los jugadores, el equipo aseguró que está especialmente orgulloso de los avances logrados en realismo, control y fidelidad visual. También destacaron que DMZ representa una de las propuestas más experimentales que han desarrollado y que están ansiosos por ver cómo reaccionará la comunidad cuando finalmente pueda probarlo.

Todo apunta a que estamos frente a algo especial

Después de conocer todos los detalles sobre el DMZ en su presentación y al hablar con sus responsables en las oficinas de Infinity Ward, puedo decir que la sensación que me dejó el evento fue de mucho optimismo y confianza por lo que viene.

Bombazo tras bombazo, la conferencia presentó ideas interesantes, sistemas profundos y una visión bastante clara de lo que quieren conseguir.

Si todo funciona como prometen, el DMZ podría convertirse en el mejor modo de extracción que haya tenido Call of Duty y en la característica que defina a Modern Warfare 4.

El enorme mapa Hajin, las misiones narrativas y descubrir todos los sistemas de progresión harán que este modo dé mucho de qué hablar. Tengo muchas ganas de probar el DMZ y apuesto que millones de jugadores en todo el mundo pensarán lo mismo.

Te recuerdo que Call of Duty: Modern Warfare 4 saldrá el 23 de octubre para Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC y Nintendo Switch 2.

¿Crees que el DMZ puede convertirse en el modo más importante de Call of Duty: Modern Warfare 4? ¿Te llama más la atención la campaña tradicional o esta nueva propuesta de extracción? Cuéntanos en los comentarios.

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