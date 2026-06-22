Call of Duty: Black Ops de 2010 y su secuela directa de 2012 son, sin ningún tipo de equivocación, algunas de las entregas más queridas por los fanáticos. Si bien la confirmación de que tendrán ports nativos para PS5 generó furor en la comunidad, el posible precio de dichos relanzamientos ya activó las alarmas.

Después de semanas llenas de rumores y especulación, Activision hizo oficial que ambos títulos clásicos de Treyarch estarán de vuelta en PlayStation 5. El comunicado fue muy escueto y omitió información relevante, como las plataformas en las que estarán disponibles las nuevas versiones, el precio y la fecha de estreno.

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Call of Duty: Black Ops y CoD: Black Ops 2 serán más costosos de lo previsto

Y en efecto, el costo es un factor que ya generó temor. Ante la falta de más detalles sobre el tema, un cambio en las tiendas de PC y XBOX dejan caer la posibilidad de que los nuevos ports para la consola de actual general de Sony sean notablemente más caros de lo que los fanáticos tenían en mente.

Tal como descubrió la cuenta CharlieIntel, tanto Call of Duty: Black Ops como Call of Duty: Black Ops 2 recibieron una actualización de precio para la experiencia base y todo el contenido descargable en XBOX y PC. Ahora, cada título por separado está disponible por $40 USD en dichas plataformas.

Los cambios más interesantes se aprecian en los DLC de ambos títulos. Ahora, los paquetes de expansión cuestan $10 USD en lugar de $15 USD, mientras que los respectivos pases de temporada están disponibles a cambio de $30 USD, lo que es una reducación de $20 USD con respecto al precio anterior de $50 USD.

Un punto positivo es que el bunde MTX con camuflajes ahora se ofrece gratis a los jugadores de Call of Duty: Black Ops y CoD: Black Ops 2.

Debido a que este sutil cambio se realizó poco después de que Activision y Treyarch confirmaran que Iron Galaxy Studios trabaja en ports de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 para PlayStation 5, muchos creen que los precios anteriores serán los oficiales para las nuevas versiones que llegarán a la consola de Sony en julio.

Para poner los datos en perspectiva, los jugadores deberán pagar $80 USD para acceder al contenido base de ambos títulos. Por su parte, será necesario gastar alrededor de $150 USD para tener la experiencia completa de ambos videojuegos, con todo el DLC y demás contenido adicional.

Debido a que Activision aún no revela cuánto costarán los nuevos ports para PS5 de Call of Duty: Black Ops 1 y 2, es importante tomar la información anterior con pinzas y esperar un anuncio formal. Ante la falta de una respuesta oficial, los jugadores ya expresaron su rechazo en Internet.

Call of Duty: Black Ops 1 y 2 costarían $40 USD cada uno en playStation 5, sin DLC ni contenido descargable

Call of Duty: Black Ops 1 y 2 tendrán ports para PS5, no remasterizaciones

Activision confirmó la semana pasada que los relanzamientos serán simples ports que se podrán adquirir en PS4 y PS5, lo que significa que estas nuevas versiones no incluirán mejoras significativas o cambios radicales en la jugabilidad o el apartado gráfico. Un sector de la comunidad esperaba que se trataran de remasterizaciones con ajustes y novedades.

Al considerar lo anterior, muchos jugadores expresaron su decepción y criticaron los supuestos precios de los ports de Call of Duty: Black Ops 1 y 2. Para poner las cifras en perspectiva, vale la pena destacar que la Vault Edition de BO7 y el próximo CoD: Modern Warfare 4 tienen un precio de $99.99 USD.

“No voy a pagar $80 USD por 2 juegos de hace 14 años que ni siquiera son remasterizaciones, sólo ports. Y encima tener que pagar por el DLC, es ridículo. Tenían todo para triunfar pero lo van a arruinar”, dijo un jugador decepcionado.

Las nuevas versiones llegarán a PS4 y PS5, y se desconoce si también estarán disponibles para XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2 o PC. También es un misterio si se implementarán nuevos servidores o si se utilizarán los servicios online de la versión original de PS3.

Los ports para PS5 de Call of Duty: Black Ops y CoD: BO2 no incluirán mejoras porque no son un remaster

Pero dinos, ¿cuánto crees que sería un precio justo? Déjanos leerte en los comentarios.

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