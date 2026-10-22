Hay juegos cooperativos en los que trabajar en equipo es la clave para sobrevivir, pero otros parecen diseñados para poner a prueba la paciencia de tus amigos. Pratfall pertenece a la segunda categoría (te lo prometemos) y pronto permitirá que más jugadores se unan a su alocada aventura, pues Daedalic Entertainment y el estudio Quad Head confirmaron que llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.

Por ahora, las compañías no revelaron una fecha de lanzamiento para estas versiones. El título debutó en PC, a través de Steam el pasado 20 de abril y ha recibido reseñas muy positivas en la plataforma, por lo que su llegada a consolas representa una oportunidad para que más jugadores descubran esta peculiar propuesta.

¿De qué trata Pratfall?

En Pratfall, una misión de rescate se convierte rápidamente en un desastre cuando un perro cae en un agujero y sus dueños deciden adentrarse en un peligroso sistema de cuevas para encontrarlo. El problema es que el lugar está repleto de trampas, precipicios y obstáculos que pueden convertir cualquier recorrido en una caída bastante dolorosa.

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La aventura se puede disfrutar en solitario, aunque su principal atractivo está en el modo cooperativo en línea. Los jugadores tendrán que explorar las profundidades, reunir objetos útiles y ayudarse para superar los peligros del entorno. Eso sí, también podrán hacerles la vida imposible a sus compañeros con explosivos y otros objetos, así que la amistad podría ponerse a prueba durante el rescate.

La exploración incluye herramientas como picos y taladros para destruir el terreno y abrir nuevos caminos. También será posible utilizar tirolesas para cruzar grietas, encontrar comida para recuperarse de las heridas y lanzar bengalas para iluminar las zonas más oscuras.

Aquí puedes ver el trailer del juego:

Una aventura cooperativa llena de caídas y caos

Entre sus características también destacan el chat de voz por proximidad, los objetos interactivos, el terreno destructible y diferentes opciones cosméticas.

Aunque el juego contempla la posibilidad de reunir grupos numerosos, sus desarrolladores advierten con humor que jugar con demasiadas personas puede terminar en un auténtico caos y aquí será mejor que avances bajo tu propio riesgo.

¿Te gustaría probar Pratfall cuando llegue a consolas o prefieres jugarlo en PC? ¿Crees que sobrevivirías a las cuevas con tus amigos sin terminar peleado con ellos? Cuéntanos en los comentarios.

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