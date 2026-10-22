Si tenías curiosidad por probar LET IT DIE: INFERNO, pero todavía no te animabas a comprarlo, ahora tienes una oportunidad para descubrir de qué trata esta experiencia. GungHo Online Entertainment y Supertrick Games anunciaron que el demo del juego ya está disponible gratis para PlayStation 5 y PC, a través de Steam.

La prueba llega casi un año después del lanzamiento original del título, que tuvo lugar el 3 de diciembre de 2025. Así que, si querías descubrir qué te espera en esta aventura, ya puedes hacerlo sin tener que adquirir la versión completa.

¿Qué es LET IT DIE: INFERNO?

LET IT DIE: INFERNO es un juego de acción y supervivencia con elementos roguelite que apuesta por una fórmula que incluye explorar, conseguir recursos y escapar de varias situaciones peligrosas. La historia se desarrolla después de una catástrofe que abrió un enorme abismo conocido como Hell Gate. En sus profundidades se encuentra el Ojo de la Parca, un tesoro que contiene una cantidad extraordinaria de SPLithium, una fuente de energía capaz de otorgar un poder inmenso a quien consiga controlarla.

Los jugadores asumen el papel de un explorador inmortal que debe descender a este lugar para reunir recursos y enfrentarse a criaturas grotescas conocidas como Yuckies. Cada incursión cambia la ubicación de los enemigos y los objetos disponibles, por lo que tendrás que adaptarte a las condiciones de cada expedición si quieres salir con el botín intacto.

El combate también es una parte importante de la experiencia. Puedes equipar armas diferentes en cada mano, combinar sus ataques y aprovechar habilidades especiales para superar a tus rivales.

Aquí puedes ver el trailer del demo:

¿Qué ofrece el demo de LET IT DIE: INFERNO?

De acuerdo con la descripción compartida por GungHo Online Entertainment, la versión completa del juego cuenta con más de 20 escenarios únicos. Debido a esto, se espera que el demo permita explorar las posibilidades de Hell Gate y descubrir parte de lo que esconde este peligroso lugar.

Eso sí, hay un detalle que debes considerar antes de comenzar: los datos guardados del demo no se podrán transferir a la versión completa. Por lo tanto, todo el progreso que consigas durante la prueba se quedará ahí si después decides comprar el juego.

La compañía también advirtió que algunas características de esta versión de prueba podrían ser diferentes a las que ofrece el producto final. Aun así, parece una buena oportunidad para conocer sus mecánicas y decidir si vale la pena darle una oportunidad.

¿Le darás una oportunidad a este juego de acción y supervivencia ahora que puedes probarlo gratis? ¿Crees que un demo que llega casi un año después de su estreno puede despertar el interés de nuevos jugadores? Cuéntanos en los comentarios.

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