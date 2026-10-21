Los usuarios de Nintendo Switch 2 pronto tendrán una nueva opción para disfrutar los deportes extremos. Ubisoft confirmó que Riders Republic, su multijugador de mundo abierto, está en camino a la consola híbrida y ya tiene fecha de lanzamiento.

La compañía anunció que esta versión estará disponible en diciembre y los jugadores podrán disfrutar sus diferentes disciplinas en una aventura que combina exploración, velocidad y competencias.

¿Qué ofrece Riders Republic y por qué vale la pena jugarlo?

Riders Republic es una experiencia multijugador que reúne varias disciplinas deportivas en un enorme mundo abierto. Aquí puedes subirte a una bicicleta, deslizarte por la nieve con esquís o una tabla de snowboard, e incluso lanzarte al vacío con un wingsuit para recorrer los escenarios a toda velocidad.

Una de sus principales características es la posibilidad de competir contra más de 50 jugadores, quienes se enfrentan en carreras donde cada segundo cuenta. También hay competencias de trucos, recorridos más relajados con amigos y desafíos que cambian con el paso de las temporadas.

No obstante, la experiencia no se limita a las carreras. Su mundo incluye escenarios inspirados en algunos de los parques nacionales más emblemáticos de Estados Unidos, como Yosemite, Zion, Bryce Canyon, Yellowstone y el Gran Cañón. Cada lugar ofrece diferentes oportunidades para explorar, realizar acrobacias y encontrar nuevas rutas.

Además, los jugadores pueden personalizar a sus personajes con una amplia variedad de artículos cosméticos, prendas de marcas reconocidas y ropa urbana para crear un estilo propio mientras dominan las pistas y montañas.

¿Cuándo debutará Riders Republic en Nintendo Switch 2?

La versión para Nintendo Switch 2 llegará el 9 de diciembre. Por ahora, el anuncio confirma la fecha de lanzamiento, aunque todavía quedan detalles por conocer sobre esta adaptación y sus características específicas en la consola.

¿Te gustaría jugar Riders Republic en Nintendo Switch 2 y disfrutar sus deportes extremos en cualquier lugar? ¿Crees que esta versión será una buena opción para competir con tus amigos? Cuéntanos en los comentarios.

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