Si tienes una suscripción activa a Nintendo Switch Online, te tenemos muy buenas noticias, ya que muy pronto tendrás una excelente oportunidad para probar un gran título sin costo adicional. Nintendo confirmó que un popular simulador de basquetbol será el siguiente protagonista de los Juegos de Muestra, disponible tanto en Nintendo Switch como en Nintendo Switch 2.

Durante varios días, los jugadores podrán descargar la versión completa de NBA 2K26 y acceder a buena parte de sus modos de juego. Además, quienes decidan comprarlo después podrán conservar todo su progreso.

¿Cuándo estará disponible la prueba de NBA 2K26?

La nueva prueba comenzará el 7 de agosto y permanecerá disponible hasta el 13 de mismo mes. Durante ese periodo, los suscriptores de Nintendo Switch Online podrán descargar y jugar NBA 2K26 sin costo adicional.

Como suele ocurrir con este tipo de promociones, el progreso realizado durante la prueba se transferirá automáticamente a la versión completa si decides adquirir el juego posteriormente.

Además, Nintendo ofrecerá un incentivo adicional. Todos los jugadores que participen en la prueba recibirán 100 Puntos Platino de My Nintendo, una recompensa que puede canjearse por diversos beneficios dentro del programa.

Aquí puedes ver el anuncio:

#NintendoSwitchOnline members! From Aug 7 at 10am PT to Aug 13 at 11:59pm PT, you can download and try the NBA 2K26 game at no additional cost.

Learn more: https://t.co/AdWCzXD0mm pic.twitter.com/PrZgqk7agy — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 6, 2026

Estos son los modos que podrás probar en NBA 2K26

Cabe mencionar que la prueba permitirá explorar varios de los principales contenidos de NBA 2K26, incluyendo partidas locales y multijugador en línea.

Entre las experiencias más destacadas se encuentra MyCAREER, donde podrás crear a tu propio jugador y desarrollar una carrera rumbo al estrellato de la NBA. También estará disponible MyTEAM, el modo para construir un equipo de ensueño con estrellas de la NBA y la WNBA.

Por otro lado, los jugadores también podrán administrar una franquicia completa en MyNBA, competir en The W y disputar encuentros tradicionales en Play Now.

Eso sí, vale la pena recordar que varios modos requieren conexión permanente a Internet y una cuenta de NBA 2K. Recuerda que solamente Play Now, MyNBA y The W pueden disfrutarse completamente sin conexión.

Si eres fan del basquetbol, tienes ante ti una buena oportunidad para descubrir todo lo que ofrece NBA 2K26 antes de decidir si vale la pena comprarlo.

¿Le darás una oportunidad a NBA 2K26? ¿Crees que debería haber más pruebas gratuitas de este tipo en Nintendo Switch Online? Cuéntanos en los comentarios.

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