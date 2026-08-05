La llegada de Monster Hunter Wilds a Nintendo Switch 2 sigue siendo uno de los proyectos más esperados por los usuarios de la consola. Aunque la compañía todavía no comparte detalles sobre su fecha de llegada, una reciente filtración ya comenzó a generar conversación entre la comunidad.

Dataminers analizaron la actualización más reciente del juego y encontraron referencias que apuntan a la configuración gráfica de la versión para Nintendo Switch 2. Si la información termina siendo correcta, los jugadores podrían disfrutar una experiencia bastante sólida, especialmente considerando que el título ha tenido problemas de rendimiento en otras plataformas.

Un datamining revela la posible resolución de Monster Hunter Wilds en Nintendo Switch 2

De acuerdo con la información encontrada en los archivos del juego, Monster Hunter Wilds utilizaría resolución dinámica tanto en modo dock como portátil para mantener un desempeño estable.

En modo dock, el juego se movería entre 1080p y 1440p, mientras que en modo portátil alcanzaría una resolución de 720p a 864p. En cuanto al rendimiento, los datos apuntan a una tasa aproximada de 30 a 40 FPS.

Como suele ocurrir con este tipo de descubrimientos, es importante recordar que se trata de información obtenida mediante datamining. CAPCOM todavía no confirma estas especificaciones, por lo que podrían cambiar durante el desarrollo o antes del lanzamiento.

El rendimiento será uno de los aspectos más importantes

Uno de los mayores retos para Monster Hunter Wilds ha sido su optimización. Desde su estreno, muchos jugadores reportaron problemas de rendimiento en distintas plataformas, incluso en hardware considerablemente más potente.

Por esa razón, la comunidad espera que la versión de Nintendo Switch 2 reciba un trabajo de optimización específico que permita ofrecer una experiencia estable sin sacrificar demasiado la calidad visual.

Cabe mencionar que el uso de resolución dinámica es una técnica habitual para mantener un mejor rendimiento cuando la carga gráfica aumenta, por lo que no resulta extraño verla en una consola híbrida como Nintendo Switch 2.

Ahora queda esperar a que CAPCOM revele oficialmente las características de esta edición y confirme si estos datos corresponden a la versión final. Lo cierto, es que desde que se lanzó la consola, el estudio japonés ha hecho un buen trabajo adaptando sus juegos a la híbrida.

¿Crees que de 30 a 40 FPS serán suficientes para disfrutar Monster Hunter Wilds en Nintendo Switch 2? ¿Esperas que CAPCOM logre una buena optimización? Cuéntanos en los comentarios.

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