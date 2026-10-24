Si buscas un juego para pasar un Halloween lleno de terror, hay una nueva opción que deberías tener en el radar si tienes alguna consola de Nintendo o de PlayStation.

Look Outside, el RPG de horror y supervivencia desarrollado por Francis Coulombe y publicado por Devolver Digital, llegará a Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 y PlayStation 4 muy pronto.

Un misterioso suceso convierte a las personas en monstruos

Look Outside propone una propuesta tan extraña como aterradora: un misterioso acontecimiento provoca que cualquier persona que mire por una ventana se transforme en una criatura grotesca. El mundo cae en el caos y el edificio de departamentos donde vive el protagonista se convierte en el escenario de una lucha por sobrevivir.

Para mantenerte con vida, tendrás que explorar los pasillos y las distintas áreas del inmueble en busca de comida, suministros, armas y respuestas sobre lo que está ocurriendo. Cada expedición significa riesgos, por lo que administrar tus recursos será fundamental para regresar a casa con suficientes provisiones.

Aquí puedes ver su trailer:

Además, tu departamento funcionará como un refugio para recuperarte entre incursiones. Ahí podrás preparar la cena, fabricar herramientas, jugar y conocer a tus vecinos. Algunos de ellos podrían convertirse en aliados e incluso encontrar un lugar seguro en tu hogar (como buenos gorrones) mientras intentas descubrir el origen de esta pesadilla.

Combates por turnos y más de 150 criaturas

El horror no se limita a la exploración. Look Outside cuenta con combates por turnos contra más de 150 criaturas diseñadas a mano. Los enfrentamientos toman en cuenta la distancia entre el protagonista y sus enemigos, así que tendrás que aprovechar las armas improvisadas y los objetos que encuentres para salir con vida.

El juego también apuesta por una estética con personajes perturbadores y situaciones extrañas que encajan con su mundo de pesadilla. Incluso, incluye alrededor de una docena de jefes, personajes reclutables y varios finales que buscan ofrecer experiencias diferentes en cada partida.

De acuerdo con sus desarrolladores, la aventura ofrece entre 10 y 12 horas de juego, aunque el resultado dependerá de las decisiones y el camino que siga cada jugador.

¿Cuándo llegará Look Outside a consolas?

Look Outside debutó originalmente en PC, a través de Steam el 21 de marzo de 2025. Ahora, Devolver Digital confirmó que el RPG estará disponible en Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS5 y PS4 a partir del 30 de octubre.

Gracias a esto, el juego llegará justo antes de Halloween para quienes quieran una experiencia de terror diferente y con un estilo retro que lo hace único.

¿Te animarás a descubrir qué ocurre dentro de este edificio? ¿En qué plataforma lo vas a jugar? Cuéntanos en los comentarios.

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