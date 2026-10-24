Este terrorífico RPG llegará justo a tiempo para Halloween a consolas PlayStation y NintendoPor Dan Villalobos el
Look Outside llevará su horror de monstruos grotescos y supervivencia a nuevas plataformas justo a tiempo para celebrar la noche de brujas
Si buscas un juego para pasar un Halloween lleno de terror, hay una nueva opción que deberías tener en el radar si tienes alguna consola de Nintendo o de PlayStation.
Look Outside, el RPG de horror y supervivencia desarrollado por Francis Coulombe y publicado por Devolver Digital, llegará a Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 y PlayStation 4 muy pronto.
Un misterioso suceso convierte a las personas en monstruos
Look Outside propone una propuesta tan extraña como aterradora: un misterioso acontecimiento provoca que cualquier persona que mire por una ventana se transforme en una criatura grotesca. El mundo cae en el caos y el edificio de departamentos donde vive el protagonista se convierte en el escenario de una lucha por sobrevivir.
Para mantenerte con vida, tendrás que explorar los pasillos y las distintas áreas del inmueble en busca de comida, suministros, armas y respuestas sobre lo que está ocurriendo. Cada expedición significa riesgos, por lo que administrar tus recursos será fundamental para regresar a casa con suficientes provisiones.
Aquí puedes ver su trailer:
Además, tu departamento funcionará como un refugio para recuperarte entre incursiones. Ahí podrás preparar la cena, fabricar herramientas, jugar y conocer a tus vecinos. Algunos de ellos podrían convertirse en aliados e incluso encontrar un lugar seguro en tu hogar (como buenos gorrones) mientras intentas descubrir el origen de esta pesadilla.
Combates por turnos y más de 150 criaturas
El horror no se limita a la exploración. Look Outside cuenta con combates por turnos contra más de 150 criaturas diseñadas a mano. Los enfrentamientos toman en cuenta la distancia entre el protagonista y sus enemigos, así que tendrás que aprovechar las armas improvisadas y los objetos que encuentres para salir con vida.
El juego también apuesta por una estética con personajes perturbadores y situaciones extrañas que encajan con su mundo de pesadilla. Incluso, incluye alrededor de una docena de jefes, personajes reclutables y varios finales que buscan ofrecer experiencias diferentes en cada partida.
De acuerdo con sus desarrolladores, la aventura ofrece entre 10 y 12 horas de juego, aunque el resultado dependerá de las decisiones y el camino que siga cada jugador.
¿Cuándo llegará Look Outside a consolas?
Look Outside debutó originalmente en PC, a través de Steam el 21 de marzo de 2025. Ahora, Devolver Digital confirmó que el RPG estará disponible en Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS5 y PS4 a partir del 30 de octubre.
Gracias a esto, el juego llegará justo antes de Halloween para quienes quieran una experiencia de terror diferente y con un estilo retro que lo hace único.
¿Te animarás a descubrir qué ocurre dentro de este edificio? ¿En qué plataforma lo vas a jugar? Cuéntanos en los comentarios.
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