Nada como el viejo arte de especular con ls secretos de los videojuegos. En ocasiones se trata de detalles que los creadores pusieron ahí sin ninguna intención, pero en otras puede tratarse de un mensaje oculto para que sea descubierto por los entusiastas.

Uno de ellos tiene que ver con Super Mario 64, el plataformero 3D de Nintendo 64 que debutó en 1996 y que por décadas generó un debate sobre una misteriosa inscripción tallada en una placa.

Los avances de cómputo, combinados con la pasión de los fans, dieron resultado, o al menos eso parece pues un jugador hizo un análisis exhaustivo de este supuesto mensaje y asegura que ya sabe lo que dice.

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“L es real 2401″: un fan resuelve el misterioso mensaje de Super Mario 64 30 años después

Por 3 décadas, la comunidad se preguntó qué dice el mensaje que se encuentra en la placa de estrella en el Castillo de Peach.

El consenso es que la inscripción dice: “L is real 2401″ y los fans lo toman desde entonces como una referencia a la posible inclusión de Luigi en la versión original de N64, algo que a final de cuentas no sucedió. Cabe recordar que en la versión de DS sí es posible jugar con el hermano de Mario.

Sin embargo, el programador Mochi64 consideró que el mensaje no dice tal cosa y puso manos a la obra con herramientas de cómputo para saber lo que dice el mensaje que está en la placa.

Al respecto, señaló que fue necesario realizar millones de cálculos para que su PC determinara la combinación de palabras y el estilo de fuente. Tras obtener los resultados, y matemáticamente hablando, la frase que tuvo el menor registro de desajuste tras intentar con 1.2 millones de palabras fue: “Eternal Star - We hope so”.

La comunidad piensa que se encontró el verdadero mensaje del clásico de N64

Parece cosa menor, pero es increíble pensar que tras 30 años la frase “L is real 2401″ quedó atrás y hoy hay sustento computacional y matemático para considerar que “Eternal Star - We hope so” es la frase grabada en la placa del Castillo de Peach.

A partir de su modelo de análisis y las millones de pruebas realizadas, Mochi64 mencionó que la nueva frase tiene una puntuación de desajuste de 1.129, la más baja de todas las que se pusieron a prueba. En el caso de “L is real 2401″ su resultado fue de 2.031.

Para no quedarse con esta versión, el fan puso al alcance su modelo de análisis para que quien guste ponga a prueba otras palabras y frases. En caso de que se registre una puntuación de desajuste menor, esa sería, en teoría, la frase inscrita.

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