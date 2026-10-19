Los fans de The Legend of Zelda llevan décadas demostrando su cariño por la franquicia, pero parece que ni siquiera Nintendo esperaba una respuesta tan grande para celebrar su 40.° aniversario. Los productos especiales inspirados en la saga se convirtieron en un éxito inmediato y las existencias duraron poco.

La situación provocó que las personas sigan esperando una oportunidad para comprar sus coleccionables. Ahora, un directivo de Nintendo reconoció que la empresa calculó mal el interés por estos artículos y confirmó que ya prepara nuevas unidades para quienes no alcanzaron a comprarlos.

Nintendo reconoce que The Legend of Zelda es un fenómeno mundial

En una entrevista, Bill van Zyll, vicepresidente y gerente general de Nintendo en Latinoamérica, explicó que la compañía esperaba una respuesta positiva, pero no anticipó semejante nivel de demanda. El directivo también señaló que el problema no se limita a una región, pues ocurre en distintos mercados:

“Es un fenómeno mundial. Tenemos este problema absolutamente en todas partes. Nos disculpamos por ello. Esa ciertamente no es nuestra intención. Subestimamos qué tan bien sería recibida esta iniciativa”.

Van Zyll mencionó que Estados Unidos también registró resultados extraordinarios, mientras que Brasil destacó por la rapidez con la que las preventas alcanzaron su límite. De acuerdo con sus declaraciones, el entusiasmo por la franquicia superó las expectativas de la empresa en varios países.

¿Habrá más consolas y controles de Zelda para Nintendo Switch 2?

La buena noticia para los coleccionistas es que Nintendo ya trabaja en reabastecer los productos especiales, incluidos la consola, los accesorios y el software relacionados con la celebración. Esto abre la puerta a que quienes se quedaron sin ellos tengan otra oportunidad de conseguirlos:

“Estamos trabajando en reabastecer el hardware especial y el software, pero tomará un poco de tiempo. Así que les voy a pedir algo: tengan paciencia”.

No obstante, todavía no hay fechas ni cantidades confirmadas para la llegada de nuevas unidades. Van Zyll reiteró que la compañía sigue trabajando en el plan de reabastecimiento, por lo que los interesados tendrán que esperar para conocer cuándo podrán realizar una nueva compra.

La confirmación es una buena noticia para los seguidores de The Legend of Zelda, aunque todavía queda la duda de cuántas unidades estarán disponibles y si serán suficientes para satisfacer la demanda.

¿Intentarás conseguir alguno de estos productos cuando regresen a las tiendas? ¿Crees que Nintendo debió preparar más unidades desde el principio? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente