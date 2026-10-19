En años recientes trascienden los reportes de que tal o cual juego de antaño, como de N64, ya tiene port no oficial para PC. En principio, no se trata de piratería, ni de algo ilegal, sino de un proceso complejo de investigación, desarrollo y programación.

Las famosas versiones descompiladas de clásicos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Banjo-Kazooie son ejemplo de ello, pero en los últimos meses la escena ha cambiado de forma inesperada.

Las nuevas versiones de herramientas de IA son usadas por miembros de la comunidad para acelerar, supuestamente, este tipo de procesos, pero en su lugar la red se está llenando de versiones que no han sido debidamente probadas y que podrían poner en riesgo este tipo de proyectos. Esa es la razón por la que uno de los sitios más grandes de ports para PC cerrará.

NO TE LO PIERDAS: Mientras PlayStation decepciona a los jugadores y abandona los juegos en disco, XBOX y Microsoft aún darían soporte al formato físico

El uso de IA para descompilación de videojuegos puso en una encrucijada a un famoso sitio de ports para PC

De acuerdo con un reporte de VGC, los responsables del sitio Decomp.dev anunciaron que cerrarán la página tras el aumento en el uso de herramientas de IA para la realización de procesos que llevan a los ports no oficiales de juegos de consolas para PC.

Esta página dedica sus operaciones al registro de los proyectos de descompilación y a su seguimiento. Sin embargo, en los últimos meses todo cambió y sus dueños consideran que se rompió el concepto de este tipo de proyectos, además de que llegaron muchos oportunistas.

Al respecto, uno de los creadores de la página, @encounter, señaló las razones de la decisión:

“Nuestros proyectos siempre han sido de código abierto para fomentar las contribuciones y beneficiar a la comunidad en su conjunto. Los actores malintencionados han estado abusando de esto de formas cada vez más problemáticas.

Cada proyecto funciona de forma diferente. Algunos pueden no querer usar IA por razones legales o éticas, y otros pueden estar de acuerdo con la IA, o usarla ellos mismos, pero no quieren contribuciones improvisadas de personas que no han puesto ningún esfuerzo en asegurarse de que sus contribuciones sean buenas.

La conclusión es que este tipo de horquillas hostiles ponen poco o ningún esfuerzo en contribuir de forma significativa a proyectos existentes, desgarrando nuestro tejido comunitario".

Internet se está llenando de ports a medio hacer, advierten

Posteriormente, el otro creador de Decomp.dev, @example, mencionó que la esencia de estos proyectos es la investigación. Aprender del proceso de desarrollo y todo el apartado técnico que hay tras la creación de un videojuego, pues parte de esta información se mantiene en secreto o resguardo por los desarrolladores o editores.

Cabe señalar que no se trata de algo ilegal, pues no se usa material filtrado y protegido por derechos de autor, además se requiere la ROM original para poder trabajar con ello, así que todo se realiza dentro de los límites legales en cuanto a investigación, ingeniería inversa y emulación.

Al respecto, @example declaró que la escena ha mutado rápidamente y hoy parece una carrera para ver quién sube el port de tal o cual juego para PC sin verificar que corra adecuadamente y que el proceso se llevara a cabo de forma responsable:

“Mientras los miembros de la comunidad se esfuerzan en descompilar un juego, los oportunistas frecuentemente se han apresurado a lanzar un port a medio hacer y apenas funcional.

Durante años, las comunidades de descompilación intentaron establecer que su objetivo principal es de investigación. Nos encantan estos juegos y queremos entender cómo funcionan, y descubrir los misterios que dejaron los desarrolladores originales".

ENTÉRATE: Popular juego de peleas tiene 80% de descuento y está casi regalado en la tienda de PlayStation: consíguelo por $2 USD antes de que acabe la promoción

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente