Los seguidores de Nintendo y de los juegos de estrategia tienen nuevos motivos para regresar a su más reciente aventura. Nintendo anunció un pase de expansión de pago para Fire Emblem: Fortune’s Weave que sumará varios extras durante los próximos meses.

El contenido llegará en 3 oleadas con novedades que van desde armas y atuendos hasta aliados y nuevas historias. Lo mejor es que los jugadores no tendrán que esperar demasiado para comenzar a disfrutarlo.

La primera oleada de Fire Emblem: Fortune’s Weave ya está disponible

La Oleada 1 del pase de expansión se estrena hoy, 15 de octubre, e incluye 4 armas adicionales para ampliar las opciones de combate. Se trata del primer paquete de contenido de una serie que continuará durante el cierre de 2026 y buena parte de 2027.

La Oleada 2 está programada para la temporada navideña y añadirá atuendos para los personajes y 3 aliados nuevos: Aurora, Smyrnos y Jurah. Su llegada promete ofrecer más opciones para quienes quieran ampliar su equipo y personalizar su experiencia.

Nuevas historias llegarán en 2027

La tercera oleada será la más ambiciosa de las anunciadas hasta ahora. Aunque todavía no tiene una fecha de lanzamiento específica, Nintendo confirmó que llegará en algún momento de 2027 e incluirá nuevas historias protagonizadas por Bertrand, Talimun, Orchel y Anatolia.

Además, este paquete incorporará nuevos aliados, clases y más contenido. Por ahora, no se han compartido detalles adicionales sobre las tramas ni sobre las características específicas de estas incorporaciones.

¿Cuánto cuesta el pase de expansión?

El pase de expansión de Fire Emblem: Fortune’s Weave tendrá un precio de $34.99 USD, es decir, $643 MXN aproximadamente.

Un detalle importante es que las 3 oleadas no se venderán por separado, así que los interesados deberán adquirir el paquete completo para acceder a todo el contenido anunciado.

Con nuevas armas disponibles desde hoy y una tercera oleada que promete ampliar las historias del juego, queda por ver qué tan sustancial será cada actualización y aquí te lo haremos saber.

¿Te interesa comprar este pase de expansión o prefieres esperar a conocer más detalles de su contenido? ¿Qué personaje te gustaría ver como protagonista de una nueva historia? Cuéntanos en los comentarios.

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