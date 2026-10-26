Si acabas de comprar un Nintendo Switch 2 o buscas nuevas opciones para ampliar tu biblioteca sin gastar dinero, hay varios juegos que puedes descargar gratis desde la eShop. La selección incluye propuestas competitivas, carreras y experiencias de acción, además de títulos que te permiten jugar con amigos sin que todos tengan que comprar una copia.

Eso sí, hay una diferencia importante entre los juegos gratuitos y los Friend’s Pass. Algunos títulos son gratuitos y ofrecen compras dentro del juego, mientras que otros requieren que una persona tenga la versión completa para que alguien más pueda disfrutarlo.

Cabe mencionar que los juegos que mencionaremos son los que ya tienen una versión para Nintendo Switch 2, no agregaremos juegos gratuitos del primer Switch que también se pueden jugar en la nueva híbrida.

¿Qué juegos puedes descargar gratis en Nintendo Switch 2?

Estos 7 títulos se pueden descargar sin comprar el juego completo y con las capacidades de Switch 2:

Apex Legends

Asphalt Legends

Disney Speedstorm

Fortnite

Overwatch

The New Denpa Men

Warframe

Una de las opciones más populares es Fortnite, que ofrece mucho más que su conocido Battle Royale. Puedes competir para ser el último jugador en pie, probar el modo Zero Build si prefieres combatir sin construir y explorar experiencias creadas por la comunidad. También hay eventos y otras actividades para compartir con amigos.

Otra alternativa es Apex Legends, un Battle Royale gratuito en el que los jugadores forman escuadrones y controlan personajes con habilidades únicas. La coordinación con tus compañeros es clave para sobrevivir a los enfrentamientos, aprovechar las fortalezas de cada leyenda y conseguir la victoria.

Estos juegos tienen un Friend’s Pass para jugar con amigos

La segunda lista reúne 6 juegos que ofrecen una modalidad diferente. En lugar de regalar la experiencia completa para todos, permiten que una persona descargue una versión especial y juegue con alguien que ya tiene el título.

Beyond the Dark: Nightwatch

LEGO Voyagers

Little Nightmares III

Orbitals

It Takes Two

Split Fiction

Por ejemplo, Orbitals es una aventura cooperativa para 2 jugadores que combina exploración espacial, acertijos y una estética inspirada en el anime clásico. Los jugadores controlan a Maki y Omura, 2 exploradores que deben trabajar en equipo para superar peligros y buscar una forma de salvar su hogar, atrapado en una misteriosa tormenta cósmica.

Por su parte, Split Fiction apuesta por una aventura cooperativa en la que 2 protagonistas se adentran en mundos de ciencia ficción y fantasía para resolver diferentes acertijos y tratar de escapar de dichos lugares.

Así que ya tienes varias opciones para aprovechar tu Nintendo Switch 2 sin gastar de más, ya sea que quieras competir, explorar o compartir una aventura.

¿Cuál de estos juegos te gustaría probar primero? ¿Ya has aprovechado algún Friend’s Pass para jugar con tus amigos? Cuéntanos en los comentarios.

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