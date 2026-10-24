Miles de jugadores extrañan Dead Space, pues su combinación de acción y terror espacial dejó una huella en toda la industria. La saga está de nuevo en el olvido, pero por fortuna su legado sigue vivo. Muestra de ello es un reciente título que acaba de debutar en Steam y que puedes conseguir gratis.

El título del que te hablamos toma inspiración de la franquicia de Electronic Arts y ofrece una experiencia intensa llena de disparos, horror y peligrosas criaturas espaciales. Si eres fan de Dead Space, el FPS no puede faltar en tu librería de juegos para PC.

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Este FPS espacial con toques de terror está disponible gratis en Steam

El pasado 30 de septiembre, el desarrollador independiente José Antonio Cuesta García lanzó su más reciente título en la tienda de Valve. Se trata de un shooter en primera persona que te llevará a una peligrosa aventura ambientada en el espacio. Para sorpresa de todos, el FPS fue muy bien recibido por la comunidad de Steam y, actualmente, tiene reseñas mayormente positivas.

Se trata de STAR TALE: Odyssey One, título que recupera la fórmula de Dead Space. El juego gratuito te lleva a una enorme nave interestelar en una importante misión: viajar al planeta Sagan II para colonizarlo luego de que la Tierra colapsara por una crisis ecológica. Sin embargo, tu travesía se verá interrumpida por una tormenta de radiación, que dañará la nave y liberará muestras biológicas experimentales.

Totalmente solo y sin saber qué ocurrió, despertarás en una instalación espacial infestada de peligrosas criaturas alienígenas. Tu objetivo será sobrevivir, pues eres la última esperanza de la humanidad, y encontrar una forma de escapar de esta amenaza espacial.

Los jugadores que ya probaron STAR TALE: Odyssey One quedaron fascinados con su mecánicas, enfocadas en la acción y la supervivencia. Además, destacan el lado narrativo del shooter, que ofrece una historia inmersiva con una genial ambientación. También celebran el apartado visual del título, pues consideran que es sobresaliente.

Lo mejor de todo es que STAR TALE: Odyssey One está disponible sin costo en Steam, pues su desarrollador decidió ofrecerlo gratis a todos los jugadores de PC. Además, prometió que su título no tiene microtransacciones ni contenido bloqueado tras una barrera de pago.

El shooter está disponible como un juego free-to-play, así que basta con que visites su página en Steam y des clic en el botón “Jugar” para añadirlo a tu colección de títulos.

STAR TALE: Odyssey One está disponible completamente gratis en Steam

¿Qué ofrece STAR TALE: Odyssey One?

En STAR TALE: Odyssey One deberás ser cauteloso para sobrevivir, pues no bastará con aniquilar a las amenazas alienígenas a punta de pistola. También deberás administrar recursos, como la energía y el oxígeno, para completar con éxito tu misión.

También deberás estar al pendiente de los entornos, pues te darán pistas y herramientas para progresar sin morir en el intento. Uno de tus objetivos principales es restaurar los sistemas de la nave. Para ello, deberás recuperar suministros que te permitirán acceder a nuevas zonas y desbloquear mejoras para el protagonista.

Tendrás a tu disposición un gran arsenal para acabar con las temibles criaturas que rondan por los pasillos de la nave. Todo mientras descubres los misterios detrás de la tormenta de radiación que te impidió llegar a Sagan II para salvar a la humanidad de la extinción.

La acción y el terror espacial son los pilares de STAR TALE: Odyssey One

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